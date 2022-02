Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Μελαγχολική η σημερινή μέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Για μελαγχολική ημέρα», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τη Σελήνη να βρίσκεται στον Ταύρο.

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε πως "για να γίνει κάτι καλό και σημαντικό χρειάζεται προετοιμασία".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γιώργος Ψυχογιός: Μιλάτε με έναν άκρως κακοποιημένο άνθρωπο (βίντεο)

Καλάβρυτα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς των αναρριχητών

Ερντογάν: Συλλήψεις για tweets μετά την ανακοίνωση ότι νοσεί με κορονοϊό