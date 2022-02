Αθλητικά

Οπαδική βία - ΕΛ.ΑΣ.: Επιχείρηση σε συνδέσμους στην Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας.

Μετά την άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας που με επιχειρήσεις ελέγχει συνδέσμους φιλάθλων σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρωί της Δευτέρας, πραγματοποιούνται έρευνες σε λέσχες φιλάθλων στα Νότια Προάστια της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει ενέργειες σε τουλάχιστον τρεις συνδέσμους χωρίς να είναι ακόμη γνωστές οι τοποθεσίες.

Υπενθυμίζουμε πως πριν από λίγες ημέρες είχαν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες έρευνες και στη Θεσσαλονίκη με τα ευρήματα των Αρχών να είναι ποικίλλα και έναν υπεύθυνο συνδέσμου να καταδικάζεται.

