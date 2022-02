Κοινωνία

Κακοκαιρία - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρό κύμα

Κακοκαιρία "εξπρές" με ανέμους έως 10 μποφόρ, καταιγίδες και χιόνια τις επόμενες ώρες. Ποιες περιοχές θα επηρεάσει.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ.

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από σήμερα το απόγευμα (Δευτέρα 07-02-2022) έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (09-02-2022), με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους εντάσεως 8 με 10 μποφόρ, τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τις πρόσκαιρα πυκνές χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά:

Α. Δευτέρα (07-02-2022)

α) Θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στα δυτικά από τις βραδινές ώρες, που η έντασή τους θα φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ.

β) Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι οποίες τη νύχτα θα επεκταθούν στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, το νότιο Ιόνιο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν από το βράδυ στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου και βαθμιαία της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Β. Τρίτη (08-02-2022)

α) Σε όλη τη χώρα θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 10 μποφόρ.

β) Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, βαθμιαία στα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Εύβοιας.

Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εξασθενήσουν γρήγορα και το απόγευμα θα σταματήσουν, ενώ σταδιακά μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

γ) Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα.

Γ. Τετάρτη (09-02-2022)

α) Τις πρωινές ώρες θα διατηρηθούν οι θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση τοπικά τα 9 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, βαθμιαία όμως θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά και από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

β) Τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές κατά τόπους στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη.

