Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Ένταση στα δικαστήρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση δημιουργήθηκε κατά τη μεταφορά των κατηγορουμένων στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Κάτω από εντονότατες αποδοκιμασίες έφτασαν, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, οι εννέα συλληφθέντες για τη δολοφονία του 19χρονου και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, στην περιοχή Χαριλάου. Εξαγριωμένοι πολίτες τούς αποδοκίμασαν στην είσοδο των Δικαστηρίων, όπου αναπτύχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι οκτώ που συνελήφθησαν χθες (Κυριακή) σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρουν προθεσμία από την 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία διερευνά την υπόθεση.

Ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας θα απολογηθεί αργότερα, ο 23χρονος που κρατείται ήδη από την περασμένη Τετάρτη και διώκεται για το κακούργημα της από κοινού ανθρωποκτονίας με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή. Η ίδια πράξη αποδίδεται και στους υπόλοιπους οκτώ συλληφθέντες, μεταξύ αυτών επτά Έλληνες κι ένας Αλβανός (ηλικίας 20 έως 23 ετών), όπως περιγράφεται στο ένταλμα σύλληψης.

Δύο ακόμη πρόσωπα έχουν ταυτοποιηθεί για την υπόθεση από την έρευνα της Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους είναι ο 20χρονος Αλβανός, που φέρεται να εμπλέκεται και για την άλλη επίθεση, μαζί με τον 23χρονο συμπατριώτη του, τον Μάρτιο του 2019, πάλι στην περιοχή της Χαριλάου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Πρώην ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Κορινθία: Νύχτα τρόμου για ζευγάρι στα χέρια ληστών

Γεωργιάδης: Καμιά μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα