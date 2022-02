Life

“Το Πρωινό” - Τζένη Μπότση: Τον έβλεπα τυχαία στο δρόμο και πάθαινα τρόμο (βίντεο)

Καλεσμένη στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας η αγαπημένη ηθοποιός Τζένη Μπότση και μίλησε για όλα.

Αναφέρθηκε στην επιτυχία που κάνει το σήριαλ στο οποίο πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο "όταν μου έκαναν την πρόταση είπα αμέσως ναι. Ήταν ακριβώς μετά το lockdown και ήθελα να βγω να δουλέψω."

Για το κίνημα #MeToo και την κακοποίηση δήλωσε "όλο αυτό δεν είναι φυλετικό αλλά είναι θέμα κατάχρησης εξουσίας".

Ενώ για την καταγγελία που η ίδια έκανε για σεξουαλική παρενόχληση από άνθρωπο του θεάτρου "βγήκε η Μπεκατώρου και μίλησε, είδαμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία και έτσι βγήκαμε να μιλήσουμε, αφού πρώτα συμβουλευτήκαμε δικηγόρο."

"Ενημέρωσα την οικογένειά μου και τους είπα ότι θα βγω να καταγγείλω το συγκεκριμένο άνθρωπο για σεξουαλική παρενόχληση, όμως τις λεπτομέρεις τις άκουσαν στον αέρα', είπε φανερά συγκινημένη.

Και συνέχισε αναφερόμενη στην αντίδραση της μητέρας της όταν την άκουσε να τα λέει " μου ζήτησε συγγνώμη που δεν με μεγάλωσε με τρόπο, ώστε να της το πω αμέσως, πλέον από 3 που ξεκινήσαμε είμαστε 21 γυναίκες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο".

