Συνταγές

Γλυκόξινο χοιρινό με πιπεριές από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γλυκόξινο χοιρινό με πιπεριές, ένα πιάτο γεμάτο γεύσεις και χρώμα, δια χειρός Πέτρου Συρίγου...

Γλυκόξινο χοιρινό με πιπεριές, ένα εύκολο πιάτο γεμάτο γεύσεις και χρώμα, παρουσίασε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» ο σεφ Πέτρος Συρίγος.

Ο Πέτρος Συρίγος αποκάλυψε όλα τα μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα, για να εντυπωσιάσετε μικρούς και μεγάλους, μέσα σε λίγα λεπτά.

Γλυκόξινο χοιρινό τα υλικά:

600 γρ ψαρονέφρι

1 ασπράδι αυγού

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

3 κ.τ.σ κορν φλαουρ

1 κονσέρβα κομπόστα ανανά σε κομμάτια

80 ml χυμό ανανά (από τη κονσέρβα)

80 ml λευκό ξύδι

80 ml κέτσαπ

50 γρ ζάχαρη

3 πιπεριές πολύχρωμες

1 λευκό κρεμμύδι

1 σκ. σκορδο

4 πράσινα φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα (Το πράσινο μέρος μόνο)

1 ρίζα φρέσκο Τζίντζερ ψιλοκομμένο

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Αλάτι, πιπέρι

Γλυκόξινο χοιρινό – Η συνταγή:

Χτυπάμε το ασπράδι του αυγού σε ένα μπόλ.

Βάλετε το ψαρονέφρι που έχουμε κόψει σε μπουκιές ή ζουλιέν με τα ασπράδι, αλάτι και 2 κουταλιές της σούπας κορν φλαουρ και ανακατέψετε καλά μέχρι να καλυφτεί όλο το ψαρονέφρι από τον χυλό.

Αφήστε το να κάτσει για τουλάχιστον 30 λεπτά στο ψυγείο.

Για τη γλυκόξινη σάλτσα:

Ανακατέψτε μαζί ,το χυμό ανανά, το ξύδι, το κέτσαπ και την ζάχαρη.

Βράζουμε το μίγμα για 5 λεπτά, όταν κοχλάσει διαλύσετε1 κ.τ.σ κορν φλαουρ σε κρύο νερό και ρίχνουμε στο μίγμα της γλυκόξινης σίγα σίγα στο κέντρο, ανακατεύοντας συνεχώς με ένα Αυγοδάρτη (Σύρμα) μέχρι να πήξει και να γίνει παχύρευστο

Τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο το χοιρινό.

Το λαδί μας πρέπει να είναι περίπου στους 180 βαθμούς C,τηγανίζουμε μέχρι να γίνει τραγανό.

Το βάζουμε σε ένα σουρωτήρι και το αφήνουμε να περιμένει

Σε ένα Wok (Κινεζικό βαθύ τηγάνι) βάζουμε δυο κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο και σοτάρουμε με την μέθοδο του Stir Fry το σκορδο και Τζίντζερ.

Προσθέτουμε τις πιπεριές και τα κρεμμύδια και συνεχίζουμε για 3 λεπτά και έως ότου το κρεμμύδι μαραθεί.

Προσθέτουμε την γλυκόξινη σάλτσα και τα κόμματα του ανανά και λίγο νερό ή χυμό ανανά και τα μαγειρεύουμε για 4 λεπτά.

Ρίχνουμε το τηγανητό χοιρινό στο μίγμα από τις πιπεριές, το κρεμμύδι και την γλυκόξινη σάλτσα και ανακατεύουμε καλά.

Τέλος γαρνίρουμε πασπαλίζοντας το με το ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμύδι (Καλά θα είναι να χρησιμοποιήσετε μόνο το πράσινο μέρος)

Σερβίρουμε συνοδευόμενο με αχνιστό Κινεζικό Ρύζι Jasmine η Ρύζι Μπασμάτι.