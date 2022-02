Πολιτική

Χρήστος Σαρτζετάκης: Το ύστατο χαίρε στον πρώην ΠτΔ (εικόνες)

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία.

Στις 12 το μεσημέρι τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η κηδεία του γίνεται με τιμές αρχηγού κράτους «ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος», ενώ προηγήθηκε τριήμερο δημόσιο πένθος.

Στο τελευταίο αντίο, έδωσαν το «παρών», η οικογένεια του, φίλοι και πολιτικοί, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία έφτασε κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές, ενώ οι σημαίες των δημοσίων καταστημάτων όλης της χώρας θα κυματίζουν μεσίστιες και σήμερα.

Η ομιλία της ΠτΔ, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, κατά την εξόδιο ακολουθία:

O βίος του Χρήστου Σαρτζετάκη υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές στιγμές του τόπου μας. Τέκνο της Μακεδονίας, με καταγωγή κρητική, άνθρωπος της ευθύνης, της νομιμότητας και της αλήθειας, αποτέλεσε διαχρονικό υπόδειγμα και σύμβολο δικαστικού λειτουργού. Έγινε μέρος και της δικής μου παιδικής μνήμης, λόγω της φιλικής και συναδελφικής σχέσης που τον συνέδεε τότε με τον πατέρα μου στη Θεσσαλονίκη. Την ταραγμένη δεκαετία του ‘60, η υπόθεση Λαμπράκη τον ανέδειξε σε προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, χάρη στο ήθος και την αδιαπραγμάτευτη ανεξαρτησία που επέδειξε στην άσκηση των καθηκόντων του.

Η ηρωική φιγούρα του νεαρού ανακριτή με το καθαρό και αποφασισμένο βλέμμα πήρε τη θέση που της άξιζε στη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο. Δίδαξε την αξία της προσωπικής ηθικής, της αμερόληπτης κρίσης και της άκαμπτης αντίστασης απέναντι σε κάθε πίεση, τιμώντας όχι μόνο το λειτούργημά του, αλλά την ίδια τη Δημοκρατία, ως μια κοινότητα δικαιοσύνης. Την αρετή του αυτή την πλήρωσε με βαρύ τίμημα στα χρόνια της Δικτατορίας. Απολύθηκε από το δικαστικό σώμα, βασανίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και φυλακίστηκε χωρίς δίκη.

Η Μεταπολίτευση αντάμειψε τον Χρήστο Σαρτζετάκη με το ανώτατο αξίωμα και εκείνος μετέγραψε σε αυτή του την πορεία, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ευσυνειδησία και την προσήλωση του δικαστή στην ορθή εφαρμογή του κανόνα. Λειτούργησε συναινετικά και θεσμικά σε περιόδους υψηλής πολιτικής έντασης, σεβόμενος την αποστολή και τα συνταγματικά όρια της θέσης του. Έμεινε πιστός στο γράμμα και τον τύπο του νόμου, στην πιο βαθιά πεποίθησή του, που τον ενέπνευσε και τον καθοδήγησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Καταδεικνύοντας, με την έμπρακτη στάση του, τη θεμελιώδη σημασία της ευθυκρισίας και της αυστηρής αναφοράς μας στο δίκαιο, ιδίως όταν αυτό δοκιμάζεται. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης επιτέλεσε το καθήκον του, ατομικά και με αυτάρκεια, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε, και πέρασε στην ιστορία.

Αποχαιρετάμε σήμερα με συγκίνηση έναν άξιο λειτουργό της δικαιοσύνης και αφοσιωμένο υπηρέτη της πατρίδας.

Καλό του ταξίδι!

