“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους την Δευτέρα (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και απόψε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Αλίνα Κωτσοβούλου, που φέτος πρωταγωνιστεί στον «Σασμό». Η ταλαντούχα ηθοποιός περιγράφει τα τελευταία 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και το πόσο την επηρέασε επαγγελματικά και προσωπικά. Επίσης, μοιράζεται αναμνήσεις από τη γιαγιά της, και συμμαθήτρια της Μαρίας Κάλλας, και μιλάει με θαυμασμό για τον άντρα και την κόρη τους. Πώς έγινε η μετάβαση από τις «Άγριες Μέλισσες» στον «Σασμό»; Πόσο ταυτίζεται με τον ρόλο της στη σειρά και τι θα έκανε στη θέση της; Τέλος, την απολαμβάνουμε να τραγουδάει Edith Piaf με τη μελωδική φωνή της.





Στην παρέα του «The 2Night Show», και ο Διονύσης Ατζαράκης. Ο αγαπημένος stand-up comedian θυμάται την πρώτη του φορά πάνω στη σκηνή και μιλάει για την εμπειρία του ως οδηγός, πλέον, του τηλεοπτικού «Taxi». Ποιο είναι το «μυστικό» για να κάνει τον κόσμο να γελάσει; Γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «J2US»; Ποιοι στίχοι του Δημήτρη Σταρόβα τον συγκινούν; Τέλος, εξηγεί για ποιο λόγο του άρεσε ο ηθοποιός Ρόμπιν Γουίλιαμς και γιατί ταυτίζεται με τον χαρακτήρα του Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια».

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow