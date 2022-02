Life

"Το Πρωινό" - Καραμίχος: Η αποχώρησή του από τον "Ήλιο" (βίντεο)

Σε ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή "Το Πρωινό", ο αγαπημένος πρωταγωνιστής της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 "Ήλιος", Γιώργος Καραμίχος, μίλησε για το ταξίδι του στην Αμερική αλλά και την αποχώρησή του από τη σειρά.

"Είχα κλείσει δουλειές και είχαμε πει πως αν όλα πάνε καλά με τον κορονοϊό θα φύγω κάπου στα μισά της σεζόν" είπε ο ηθοποιός.

Ενώ σχετικά με τη ζωή του όταν βρίσκεται εκεί "θα πάω για 1,5 μήνα στο Los Angeles, μετά στο Βαν Κούβερ και τον Απρίλιο θα επιστρέψω Ελλάδα."

Όπως αποκάλυψε στην Αμερική διδάσκει σε σχολή σε πανεπιστήμιο "είμαι τακτικός καθηγητής σε πανεπιστήμιο εκεί και χρειάζεται και η φυσική μου παρουσία και υπογραφή για να περάσουν οι μαθητές μου σε ορισμένα μαθήματα."





