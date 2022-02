Κοινωνία

Ρουβίκωνας: παρέμβαση στο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο "Ρουβίκωνας".

φωτογραφία αρχείου

Έφοδο πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα στο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας στην οδό Κρέμου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, εισέβαλαν στο κτίριο, απείλησαν τους υπαλλήλους, πέταξαν τρικάκια και αποχώρησαν.

Σε ανακοίνωσή του ο Ρουβίκωνας μεταξύ άλλων αναφέρει:

"Η ανθρωπιά μιας κοινωνίας, μετριέται με βάση την ικανότητά της να φροντίζει τα πιο αδύναμα και απροστάτευτα μέλη της. Σε αυτή την κλίμακα πατώσαμε ως κοινωνία. Το Δεκέμβριο δια στόματος της υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Δόμνας Μιχαηλίδου, ανέκυψε μια φριχτή υπόθεση παιδικής κακοποίησης, παραμέλησης και συγκάλυψης σε προνοιακή δομή που βρίσκεται στην Αθήνα, η οποία ερευνάται πλέον και για εμπορία βρεφών.

Περιμέναμε πάνω από ένα μήνα για το αυτονόητο, δηλαδή να φροντίσει η Δ. Μιχαηλίδου για την απαραίτητη μετεγκατάσταση των συγκεκριμένων κακοποιημένων παιδιών σε ασφαλή δομή όπου θα τους παρασχεθεί κάθε δυνατή στήριξη και να απομακρυνθούν όλοι οι άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενοι από τη δομή, ως τουλάχιστον ακατάλληλοι για να εργάζονται ή να διοικούν ένα τέτοιου είδους ίδρυμα. Με αγανάκτηση όμως μάθαμε ότι τα εν λόγω παιδιά επέστρεψαν στο ίδιο ίδρυμα όπου κακοποιήθηκαν καθώς και ότι η Διοίκηση παραμένει στη θέση της. Δυστυχώς η Δ. Μιχαηλίδου μας επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι είναι ικανή για μεγάλες κινήσεις εντυπωσιασμού, αλλά όταν φεύγουν οι κάμερες, στεγνώνουν τα συγκινητικά δάκρυα και το ενδιαφέρον για τα παιδιά. Οφείλουμε να απαιτήσουμε το τέλος αυτής της φρίκης και να πούμε πλέον τα πράγματα με το όνομά τους. Οφείλουμε να καταγγείλουμε τη διοίκηση και λειτουργία του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου Καλλιθέας."

