Life

Μόδα: Οι 4 νέες τάσεις της Άνοιξης!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάθε ποια είναι τα must της φετινής Άνοιξης!

Μπορεί να περιμένεις με ανυπομονησία την άνοιξη, μπορεί να μην είσαι fan του χειμώνα! Ο καιρός μας χάρισε το σαββατοκύριακο το "χαμογέλο" του σίγουρα όμως έχουμε μπροστάς μας λίγο ακόμη... χειμώνα.

Η σκέψη οτι ο πρώτος μήνας του χρόνου μας αποχαιρέτησε και διανύουμε την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, κάπως μας πήγε σε ανοιξιάτικές εικόνες.

Σίγουρα, ο χειμώνας δεν είναι τόσο κακός. Δεν αλλάζω με τίποτα τα puffer μπουφάν και τα χρωματιστά oversized κασκόλ μου. Με την άδεια να συναναστραφούμε έστω και περιορισμένα με τις παρέες μας, η διάθεση έχει λίγο αλλάξει. Σε ένα μήνα, ωστόσο, η άνοιξη είναι έτοιμη να ξεπηδήξει οπότε έχω χρέος να σε ενημερώσω από τώρα τι θα δεις στη μόδα.

Οι τάσεις είναι πολλές, έτσι ξεχώρισα μερικές (με συγχωρείς) που θεώρησα απαραιτήτες για την έναρξη της ανοιξιάτικης γκαρνταρόμπας σου.

Η άνοιξη του 2022 φαίνεται πολύ πιο ανάλαφρη, νοσταλγικη και διασκεδαστική από ό,τι έχουμε δει εδώ και αρκετό καιρό. Ξεκινάμε!!

#1 Πλισέ φούστες

Μία από τις πιο προσιτές τάσεις που προέκυψαν από αυτόν τον γύρο πασαρέλας ήταν η πλισέ φούστα και ενώ υπήρχε μια ελαφριά διάχυση από μίνι ενσαρκώσεις που θύμιζε την αγαπημένη φούστα του τένις του φετινού καλοκαιριού, για την SS22 όλα έχουν να κάνουν με το πτυχωτό midi. Εκτός από αυτό, πραγματικά δεν υπάρχουν κανόνες. Τυπωμένο, απλό, πολύχρωμο, μονόχρωμο, σε συνδυασμό με πλεκτά ή σε συνδυασμό με ένα bralette – αρκεί να είναι πλισέ, τότε έχεις την τάση στο τσεπάκι σου.

#2 Δετά

Οι πινελιές με λουράκια έχουν κερδίσει δημοτικότητα τις τελευταίες σεζόν, αλλά πρόκειται να κυριαρχήσει πραγματικά από την άνοιξη του 2022 και μετά. Είτε πρόκειται για ένα τοπ με πολλαπλές τιράντες στους ώμους και το ντεκολτέ, ένα παντελόνι με ζώνη στη μέση που σταυρώνει στο στομάχι - είτε, όντως, και τα δύο - θα πρέπει να απαρνηθείς τις άβολες γραμμές μαυρίσματος την επόμενη σεζόν και να αγκαλιάσεις τις τιράντες.

#3 Κοψίματα

Ξέρω, ξέρω, ήταν πριν από μερικές σεζόν, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι πολύ πιο διαχρονικό από ό,τι ο καθένας από εμάς πίστευε αρχικά για το "κοψίματα". Είναι ultra sexy, δημιουργούν μία αρκετά μοντέρνα εικόνα και δεν υπάρχει τίποτα να σε κρατήσει μακριά από αυτή τη τάση για την άνοιξη του 22'. Σε φορέματα, μπλουζάκια και crop tops ta "κοψίματα" θα ετοιμάσουν τη διάθεση σου για τις καλοκαιρινές βραδιές στα beach bars (ελπίζω).

#4 Εσώρουχα έξω

Ένα άλλο ατρόμητο trend, την άνοιξη/ καλοκαίρι του 2022 βλέπεις παντού τα εσώρουχα να γίνονται μια απόλυτα αποδεκτή μορφή εξωτερικών ενδυμάτων. Super chic όταν γίνει με τον σωστό τρόπο, στρώστε το κάτω από ένα ανοιχτό blazer ή ένα τοπ/φόρεμα με ένα βολικό κόψιμο (υπάρχει πάλι αυτή η τάση) για μια διακριτική νότα sexyness.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία – Χάρκοβο: Χτυπήθηκε πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας

ΗΠΑ – Τζορτζ Τσούνης: Ο νέος πρέσβης στην Ελλάδα

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: κρύο, βροχές και χιόνια την Παρασκευή