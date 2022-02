Κοινωνία

Αγρότες έκλεισαν την παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Πατρών

Τα αιτήματα τους προς την Κυβέρνηση. Που έγινε ο αποκλεισμός.

Στον αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών-Αθηνών, στο ύψος της γέφυρας του ποταμού Μεγανίτη, κοντά στο Αίγιο, προχώρησαν λίγο μετά τις 13:00 αγρότες-μέλη του αγροτικού συλλόγου Αιγίου.

Οι αγρότες ζητούν, μεταξύ άλλων, «αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των σταφιδοπαραγωγών, κατώτατες εγγυημένες τιμές για όλα τα αγροτικά προϊόντα, καμιά περικοπή των ενισχύσεων, μείωση του κόστους παραγωγής και επιδότησή του, αφορολόγητο πετρέλαιο, καθώς και εξόφληση του συνόλου των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ».

Παράλληλα, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας».

