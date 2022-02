Κοινωνία

Καλάβρυτα: τι είπε η ιατροδικαστής για τον θάνατο των τριών ορειβατών

Οι αναρριχητές στα Καλάβρυτα έφεραν πολλαπλές κακώσεις.

«Αρκετές κακώσεις σώματος, οι οποίες είναι απολύτως συμβατές με πτώση», είναι η αιτία θανάτου των τριών αναρριχητών που εντοπίστηκαν νεκροί χθες το απόγευμα στην περιοχή «Ύδατα Στυγός», κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων, ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ιατροδικαστής Πατρών Αγγελική Τσιόλα.

Όπως πρόσθεσε, «κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι οι σοροί και των τριών έφεραν κακώσεις στο θώρακα, ενώ διαπιστώθηκαν επίσης διαφορετικές κακώσεις στις τρεις σορούς, όπως στα άνω και τα κάτω άκρα, στην λεκάνη και στο κεφάλι».

Απαντώντας στο ερώτημα για τον αν οι τρεις αναρριχητές έπεσαν από μεγάλο ύψος, η Αγγελική Τσιόλα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «τις κακώσεις που διαπίστωσα, τις συναντάμε μετά την πτώση από διάφορα ύψη».

