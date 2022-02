Πολιτική

Χρυσή Αυγή – Πανταζής: Νέο όχι στο αίτημα αποφυλάκισης

Για δεύτερη φορά το δικαστήριο αρνήθηκε τους λόγους που επικαλείται ο πρώην πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα.

Ακόμη ένα «όχι» στο αίτημα για αναστολή εκτέλεσης της ποινής του εισέπραξε ο άλλοτε πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, Αναστάσιος Πανταζής από το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών.

Για δεύτερη φορά το δικαστήριο αρνήθηκε τους λόγους που επικαλείται ο καταδικασμένος σε κάθειρξη 10 ετών και φυλάκιση 2 ετών -για εγκληματική οργάνωση και τις επιθέσεις σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων και των αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ-, για να πετύχει την έξοδό του από τη φυλακή.

Ο καταδικασμένος για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, επικαλέστηκε και σε αυτήν την αίτηση του λόγους υγείας του ίδιου και μελών της οικογένειάς του ώστε να στοιχειοθετήσει υπέρμετρη βλάβη που υφίσταται από την παραμονή του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Επιπλέον υποστήριξε στο δικαστήριο ότι σε λίγους μήνες συμπληρώνει το απαιτούμενο διάστημα για να αιτηθεί υφ' όρων απόλυση και ενώ δεν έχει προσδιοριστεί το Εφετείο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, τίθεται θέμα «μη δίκαιης δίκης και εύλογης διάρκειας δίκης, ενώ θεμελιώνεται και δικαίωμα προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». Ως μάρτυρας στη δίκη εξετάστηκε ο εργοδότης του Αναστάσιου Πανταζή ο οποίος αναφέρθηκε στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια η οποία έχει ως πηγή εσόδων τον ίδιο τον καταδικασμένο.

Το δικαστήριο, με ανάλογη εισαγγελική πρόταση που έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για αναστολή, έκρινε ότι για την ασθένεια που επικαλείται, υπάρχει στάδιο αντιμετώπισης με αγωγή αποφαινόμενο παράλληλα ότι τα οικογενειακά ζητήματα που θέτει, ανήκουν «σε συνήθεις περιπτώσεις που αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών».

