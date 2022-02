Κοινωνία

Γονείς Άλκη: Δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, μας έλεγε να αγαπάμε τον κόσμο

Συγκλονίζουν οι γονείς του 19χρονου που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στη Θεσσαλονίκη, στις πρώτες τους δηλώσεις.

Τις πρώτες δηλώσεις του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έκαναν οι γονείς του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

«Πρέπει να θεραπευτεί το απόστημα και όχι να σπάσει, για το καλό όλης της ελληνικής κοινωνίας. Το να σπάσεις ένα απόστημα με λερωμένα χέρια ξαναδημιουργεί το απόστημα. Πρέπει να θεραπευθεί και να βρει το φάρμακο η κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος ενωμένος μαζί με την αστυνομία, τη δικαιοσύνη για να λυθεί. Θέλω αυτό το γεγονός να ενώσει την πόλη στην οποία γεννήθηκα και αγαπώ. Την αγαπούσα και τη θεωρούσα την πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Εγώ είμαι και ΠΑΟΚ είμαι και Άρης. Το λέω επειδή το πιστεύω και έχω και φίλους και συγγενείς που είναι Παοκτσήδες. Θέλω όλοι ενωμένοι να λύσουμε το θέμα», δήλωσε ο πατέρας του Άλκη στην ΕΡΤ3.

«Δεν κρατάμε κακία σε κανέναν. Εγώ αυτή την στιγμή δεν έχω καθόλου συναισθήματα. Καμία μανούλα να μην βρεθεί στη θέση μου», είπε η μητέρα του 19χρονου περιγράφοντας πως, «μου τηλεφώνησε να δει τι κάνω. Την επόμενη μέρα θα έδινε μάθημα στο πανεπιστήμιο. Μου είπε θα έβγαινε μία βόλτα να φάει και μετά θα επέστρεφε σπίτι. Του ευχήθηκα καλή επιτυχία και κλείσαμε το τηλέφωνο. Στις 3 τα ξημερώματα μας ειδοποίησε ο κουνιάδος μας. Είχα την ελπίδα ότι δεν είναι αλήθεια…».

«Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, δέχομαι καθημερινά αιτήματα φιλίας στην σελίδα μου στο facebook, την οποία διατηρώ για να ανταλλάσσουμε με τους εκπαιδευτικούς σχέδια εργασίας, δεν μπορώ να απαντήσω στον καθένα χωριστά, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα… Την επομένη της κηδείας του Άλκη μας τηλεφώνησε η αδελφή του Tosco, του οπαδού από τη Βουλγαρία. Μας βρήκε και ήθελε να μας συλλυπηθεί και αυτή και όλη η οικογένεια τους», τόνισε η μητέρα του 19χρονου.

«Αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς αγάπη και ίσως να ένιωσαν απόρριψη από την οικογένειά τους», επισήμανε η μητέρα του Άλκη, αναφερόμενη στους δράστες της δολοφονικής επίθεσης. «Αυτό που μας έλεγε ο Άλκης είναι να αγαπάμε τον κόσμο», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση στη συνομιλία έκανε ο δικηγόρος της οικογένειας, ο Αλέξης Κούγιας που έχει αναλάβει την υπόθεση υποσχόμενος ότι «θα γίνει η φωνή τους ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη».





