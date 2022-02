Οικονομία

Ηλιόπουλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ επανακαταθέτει τροπολογία για μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Η τροπολογία που επανακατατίθεται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα επανακαταθέσει την τροπολογία που είχε καταθέσει ήδη από το Σεπτέμβριο για τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, όπως προαναγγέλλει σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος.

Καταγγέλλει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρίχνει την κοινωνία στα βράχια με την άρνηση λήψης μέτρων κατά της ακρίβειας» και σχολιάζει: «Έχουν δώσει 5 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και αρνούνται τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα που θα κοστίσει 1,5 δισ. ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο».

«Η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα θα μειώσει σημαντικά την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης, του αγροτικού πετρελαίου και τους λογαριασμούς φυσικού αερίου», επισημαίνει ο Ν. Ηλιόπουλος, καλώντας τον ίδιο τον πρωθυπουργό «να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι σε νοικοκυριά και επαγγελματίες που βλέπουν το εισόδημά τους να εκμηδενίζεται».

