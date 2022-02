Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test: αλλαγές για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους

Ποιοι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν rapid τεστ. Πότε θεωρούνται ανεμβολίαστοι και τι θα γίνεται με όσους έχουν νοσήσει.

Από σήμερα Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου, επέρχονται αλλαγές στο πλαίσιο των υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνέχεια της ρύθμισης που προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 290), σύμφωνα με την οποία, «από τις 7 Φεβρουαρίου 2022, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι ενήλικες έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό».

Επομένως, από τις 7 Φεβρουαρίου 2022, όσοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας, έχουν εμβολιαστεί, αλλά, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έως επτά μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, έως τριών μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, δεν έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση, έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β' 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 69459/5.11.2021 (ΦΕΚ Β' 5165) ΚΥΑ. Υποχρεούνται, δηλαδή, σε διενέργεια ελέγχου δύο φορές την εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Η υποχρέωση αίρεται άμεσα από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε rapid test οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει από κορονοϊό και το αποδεικνύουν με την επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης.

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται: α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορονοϊό COVID-19, εντός 14 ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση rapid test. Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως 90 ημέρες, μετά τον θετικό έλεγχο.

Αναφορικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας rapid test, υπενθυμίζεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, κλπ, στέλνουν εντός 24ωρου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ, τα στοιχεία των προσώπων που ελέγχθηκαν και το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό).

Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, μετά την καταχώριση αυτή, ο εργαζόμενος μπορεί να εκδίδει από το gov.gr βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον εργοδότη, τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 και της εφαρμοστικής ΥΑ 6924/27.1.2022 (ΦΕΚ Β' 291) για την ειδική άδεια, λόγω νόσησης εργαζομένου από κορονοϊό.

Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» διαλειτουργεί με την ΗΔΙΚΑ και διαμορφώνεται το ιστορικό διαγνωστικών ελέγχων των εργαζομένων. Σε αυτό το αρχείο έχει πρόσβαση ο εργοδότης, που υποχρεούνται να δηλώσει ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται από την υποχρέωση, υποβάλλοντας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» «υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVΙD-19». Στη συνέχεια, εκδίδεται από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ο τελικός κατάλογος των παραβατών.

Η υπεύθυνη δήλωση, που προαναφέρθηκε, υποβάλλεται για τις δύο πρώτες εβδομάδες, δηλαδή από την 7η Φεβρουαρίου 2022, (ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων ρυθμίσεων περί αναμνηστικής δόσης), έως την 20ή Φεβρουαρίου 2022, το χρονικό διάστημα από 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2022. Στη συνέχεια, θα υποβάλλεται κάθε εβδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την εβδομάδα αναφοράς που προηγήθηκε.

