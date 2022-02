Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη: “μια γροθιά” οι ομάδες της Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Εκπρόσωποι τεσσάρων ομάδων βρέθηκαν μαζί στο σημείο της δολοφονίας του άτυχου 19χρονου.

Εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών/Ποδοσφαιριστριών, καθώς και των Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Απόλλωνα Πόντου βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο σημείο, όπου έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης (1/2) ο 19χρονος Άλκης Καμπανός.

Τον Άρη εκπροσώπησε ο Μάριος Σιαμπάνης, τον ΠΑΟΚ ο Αντρέ Βιειρίνια, τον Ηρακλή ο Μανώλης Παπαστεριανός, τον Απόλλωνα Πόντου ο Δημήτρης Αμαραντίδης, τη γυναικεία ομάδα του Άρη η Γιάσνα Τζόρτζεβιτς κι εκείνη του ΠΑΟΚ η Θωμαή Βάρδαλη. Παρών ήταν επίσης και ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής. Άπαντες οι παρευρισκόμενοι φώναξαν «Ποτέ Ξανά» στο μέρος που δολοφονήθηκε ο Αλκιβιάδης.

«Οφείλω να πω εκ μέρους του οργανισμού του Άρη ότι είμαστε πολύ συγκινημένοι και συγκλονισμένοι από αυτό που μάθαμε και είδαμε. Να δώσουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Άλκη. Είναι πολύ άδικο να φεύγει μια ζωή... δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα» είπε αρχικά ο Σιαμπάνης και προσέθεσε: «Οφείλουμε όλοι να βοηθήσουμε την οικογένεια του Άλκη και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνει το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα μια γιορτή».

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρέ Βιεϊρίνια, ανέφερε από την πλευρά του: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Άλκη. Κανείς δεν μπορεί να έχει στο μυαλό του τον πόνο που περνάει αυτή η οικογένεια. Εγώ μόνο ένα πράγμα θέλω να πω: όλοι έχουμε το δικαίωμα να υποστηρίξουμε όποια ομάδα θέλουμε, αλλά κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο Άλκης χάθηκε άδικα εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά, ας είναι η τελευταία. Αυτή είναι η επιθυμία όλων μας. Γιατί το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι μια γιορτή».

