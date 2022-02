Φυλακές Χανίων - απόδραση: ΕΔΕ για τους αστυνομικούς

Χανιά

Τρεις ακόμη αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για την απόδραση των βαρυποινίτων από τις φυλακές Χανίων.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ σε βάρος ενός αξιωματικού και τεσσάρων κατώτερων αστυνομικών του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων, ενώ τρεις τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, για την απόδραση των πέντε κρατουμένων από τα κρατητήρια της υπηρεσίας, σήμερα τα ξημερώματα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει:

«Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σε βάρος πέντε αστυνομικών (Αξιωματικού και τεσσάρων κατωτέρων) του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων, σχετικά με περιστατικό απόδρασης πέντε κρατουμένων, που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, από τα κρατητήρια της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Επιπλέον, σε βάρος τριών εξ' αυτών (Αξιωματικού και δύο κατωτέρων) ελήφθη το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας».

