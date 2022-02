Κόσμος

Μπαχτσελί: η Ελλάδα “χύνει αίμα” σε στεριά και θάλασσα

Προκλήσεων συνέχεια από την Τουρκία, αυτή τη φορά από τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων που εξαπέλυσε πυρά χρησιμοποιώντας για ακόμη μία φορά το μεταναστευτικό.

Συνέχεια στη ρητορική των fake news από τη γείτονα Τουρκία δίνει ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επανέλαβε τις κατηγορίες της Άγκυρας προς τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο ομάδας μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ακόμη μία φορά, η Τουρκία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό για να κατηγορήσει την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί:

«Αυτοί οι οποίοι κραυγάζουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πότε θα δούνε τις απάνθρωπες και σκληρές διώξεις της Ελλάδας κατά των μεταναστών και πότε θα κάνουν την απαραίτητη επέμβαση ; 19 αθώοι πάγωσαν και πέθαναν στα σύνορα στην περιοχή των Ιψάλων... Η Ελλάδα έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μετανάστες που ελπίζοντας έφτασαν στα σύνορα, ληστεύτηκαν, βασανίστηκαν και αφέθηκαν να πεθάνουν.

Που είναι η παγκόσμια συνείδηση; Αυτή η παγκόσμια δικαιοσύνη που πήγε; Είναι αδύνατον να δώσουμε τα χέρια με την βαρβαρότητα της Ελλάδας που έχει καταστεί μηχανή εγκλημάτων και χρησιμοποιεί τρομοκρατικές μεθόδους».

