Κορονοϊός - Εμβολιασμός: άμεσα ραντεβού για όσους “ακυρώθηκε” το πιστοποιητικό

Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες μπορούν να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου τους όσοι είδαν το πιστοποιητικό τους να λήγει σήμερα.

Από σήμερα 324.000 πολίτες που δεν πραγματοποίησαν την αναμνηστική δόση, δεν έχουν σε ισχύ το πιστοποιητικό εμβολιασμό τους, ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγειάς, Μάριος Θεμιστοκλέους κατά την αποψινή ενημέρωση. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Θεμιστοκλέους, έως σήμερα θα έπρεπε να είχαν κάνει αναμνηστική δόση όσοι έχουν περάσει 7 μήνες από τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο δύο δόσεων και 3 μήνες με το μονοδοσικό εμβόλιο. Από τους 440.000 που είχαν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους εμβολιάστηκε με αναμνηστική δόση το 92,5%.

Ο κύριος Θεμιστοκλέους είπε ότι για όλους όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την αναμνηστική δόση, υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού και θα μπορούν μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες να πραγματοποιήσουν την αναμνηστική δόση του εμβολιασμού.

Όπως είπε επίσης οι άνω των 60 ετών έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 91%, ενώ από τους 5.820.000 δικαιούχους για την αναμνηστική δόση, την έχουν πραγματοποιήσει 4.960.000 και 146.000 έχουν ήδη προγραμματίσει το ραντεβού τους για εμβολιασμό.

Αναφερόμενος στο εμβολιαστικό πρόγραμμα είπε ότι πάνω από 19,6 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν γίνει ήδη στην Ελλάδα και ότι το 70,3 του γενικού πληθυσμού έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό με δύο δόσεις.

