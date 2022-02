Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη: “#NoMore” φώναξε η Εθνική Νέων

Στο σημείο της δολοφονίας του 19χρονου βρέθηκε η Εθνική Νέων, στέλνοντας το μήνυμά της.

Φόρο τιμής στη μνήμη του Άλκη Καμπανού απέτισαν τα μέλη της Εθνικής Παίδων, που επισκέφθηκαν το σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος φίλαθλος του Άρη, την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2022.

Με επικεφαλής τον τεχνικό διευθυντή των Εθνικών ομάδων Κώστα Κωνσταντινίδη, οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη της προπονητικής ομάδας της Εθνικής U17, που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για προπονήσεις, άφησαν λουλούδια στο σημείο στο οποίο δολοφονήθηκε ο αδικοχαμένος φοιτητής των Οικονομικών.

Με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού ξεκινά στις 9 Φεβρουαρίου η καμπάνια #ΝοΜοre (φτάνει πια), μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση ενάντια στη βία στο ποδόσφαιρο, η οποία θα εξελιχθεί στους επόμενους αγώνες του Κυπέλλου και στον τελικό της διοργάνωσης και θα επεκταθεί και στο σχολικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας «Πάσα στα θρανία».

