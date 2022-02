Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν οι γονείς του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Φανερά συντετριμμένοι μίλησαν στον ΑΝΤ1 οι γονείς του αδικοχαμένου Άλκη. Με λόγο μετρημένο, έκαναν έκκληση να αποδοθεί Δικαιοσύνη και να θεραπευτεί ο αθλητισμός από την βία.

Στην κάμερα του ΑΝΤ1 και στον Βαγγέλη Κοκολάκο μίλησαν την Δευτέρα οι γονείς του δολοφονημένου 19χρονου, την ώρα που οι συλληφθέντες ως εμπλεκόμενοι στην φονική επίθεση που έκοψε το νήμα της ζωής του παιδιού τους, οδηγούνταν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Δύο άνθρωποι τσακισμένοι, πιασμένοι χέρι-χέρι, προσπαθούν να πάρουν δύναμη ο ένας από τον άλλον, καθώς μέσα σε δευτερόλεπτα κάποιοι πήραν την απόφαση, χωρίς λόγο και αιτία, να στερήσουν τη ζωή του παιδιού τους… για το τίποτα!

Οι γονείς του Άλκη, ο Αριστείδης και η Μελίνα, προσπαθούν να ζήσουν χωρίς την… ζωή τους, χωρίς το παιδί τους.

Όπως λένε, αισθάνονται το κύμα της αγάπης του κόσμου και αυτό που ζητούν είναι να σταθεί ο χαμός του παιδιού τους η αιτία για να εξαλειφθεί η οπαδική βία.

Εν τω μεταξύ, ο συνήγορος τους έκανε καταγγελία πως κάποιοι επιχειρούν να τρομοκρατήσουν τους γονείς του δολοφονημένου νεαρού.

Παρακολουθήστε την συγκλονιστική συνέντευξη των γονιών του Άλκη, όπως προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

