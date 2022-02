Οικονομία

Αττική Οδός: παράταση για αιτήσεις αποζημίωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις αποζημίωσης για την Αττική Οδό.

Η Αττική Οδός ενημερώνει με ανακοίνωσή της ότι η Πλατφόρμα Καταχώρησης Αιτημάτων μέσω της ιστοσελίδας της www.aodos.gr (στην ειδική ενότητα με τίτλο «Χιονόπτωση 24.1.2022») για τους οδηγούς των οποίων τα οχήματα αποκλείστηκαν στον αυτοκινητόδρομο τη Δευτέρα 24/1/2022, θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρό κύμα

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν οι γονείς του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Δολοφονία Άλκη: “μια γροθιά” οι ομάδες της Θεσσαλονίκης (εικόνες)