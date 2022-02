Κοινωνία

ΣΔΟΕ: “Βουνά” ναρκωτικών βρέθηκαν σε ελέγχους (εικόνες)

Οι επιχειρήσεις του ΣΔΟΕ για την αποφυγή εισαγωγής και διασποράς των ναρκωτικών στην Ελλάδα.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, και συγκεκριμένα οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, στα πλαίσια εντατικών και συστηματικών ελέγχων με σκοπό τον εντοπισμό ναρκωτικών και την αποφυγή της εισαγωγής και διασποράς τους στην Ελληνική Επικράτεια, το τελευταίο δεκαήμερο προχώρησαν στην ανακάλυψη και κατάσχεση ποσοτήτων διαφόρων ειδών ναρκωτικών, όπως κοκαΐνης, ηρωίνης, δισκίων MDMA, κρυσταλλικής MDMA, αμφεταμίνης και δισκίων έκσταση (XTC), καθώς και σε συλλήψεις ημεδαπών και αλλοδαπών δραστών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Σε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από την Αργεντινή, με τελικό προορισμό τη χώρα μας, ανακαλύφθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 426 γραμμαρίων κοκαΐνης, επιμελώς κρυμμένης εντός χάρτινων κυλίνδρων. Από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής διενεργείται προανάκριση για τον εντοπισμό και ταυτοποίηση του δράστη.

Β. Σε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από την Ολλανδία, με τελικό προορισμό τη χώρα μας, ανακαλύφθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 111 δισκίων MDMA και 96,2 γραμμαρίων αμφεταμίνης. Μετά από οργανωμένη επιχείρηση, συνελήφθη ο παραλήπτης του δέματος, ημεδαπός υπήκοος 33 ετών, στην περιοχή των Γλυκών Νερών Αττικής.

Γ. Σε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από την Ολλανδία, με τελικό προορισμό τη χώρα μας, ανακαλύφθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 107,5 γραμμαρίων κρυσταλλικής MDMA. Σε παράλληλη έρευνα, ανακαλύφθηκε και δεύτερο ταχυδρομικό δέμα, προερχόμενο σε αυτή την περίπτωση από τη Γερμανία, με τελικό προορισμό τη χώρα μας, στο οποίο ανακαλύφθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 1.154 δισκίων Έκσταση (XTC) με παραλήπτη το ίδιο πρόσωπο. Μετά από οργανωμένη επιχείρηση, συνελήφθη ο παραλήπτης των δεμάτων, ημεδαπός υπήκοος 40 ετών, στην περιοχή του Διονύσου Αττικής.

Δ. Σε δέμα προερχόμενο από την Κένυα, με τελικό προορισμό τη χώρα μας, το οποίο είχε αποσταλεί με αεροπορική πτήση, ως εμπορευματική αποστολή και όχι ως ταχυδρομικό δέμα, προερχομένη από την Κένυα διαμέσου Γαλλίας, ανακαλύφθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 1 κιλού και 520 γραμμαρίων ηρωίνης, επιμελώς κρυμμένης σε συσκευασίες που περιείχαν επεκτάσεις μαλλιών (hair extensions). Μετά από οργανωμένη επιχείρηση, συνελήφθη ο παραλήπτης του δέματος, αλλοδαπός υπήκοος 43 ετών, στο κέντρο της Αθήνας.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής και διεθνούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει, για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις συνεργάστηκε με το τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» , τις Γαλλικές Τελωνειακές Αρχές και με το γραφείο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των Η.Π.Α. που εδρεύει στην πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Οι συλληφθέντες, μετά των σχηματισθεισών δικογραφιών, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

