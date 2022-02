Οικονομία

Λιβανός: η επιστολή παραίτησής του από Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Στη δημοσιότητα έδωσε ο απερχόμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την επιστολή παραίτησής του.

«Η μέχρι τώρα πορεία μου στην πολιτική και ο αξιακός μου κώδικας, απέχουν πολύ από το περιεχόμενο του διαλόγου με το δήμαρχο Σπάρτης, το οποίο κατεγράφη εν αγνοία μου και αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα» αναφέρει σε δήλωσή ο απερχόμενος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.

«Παρά την εμφανώς ειρωνική μου διάθεση απέναντι στην απαράδεκτη και κυνική τοποθέτησή του, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω παρερμηνεία η οποία θα μπορούσε να πλήξει τις αρχές της μεγάλης και φιλελεύθερης δημοκρατικής παράταξης, θέτω στη διάθεσή σας την παραίτησή μου από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θέση την οποία επί 13 μήνες υπηρέτησα άοκνα, με απόλυτο γνώμονα τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης και ιδιαίτερα την τοποθέτηση του Έλληνα αγρότη στη θέση που του αξίζει» αναφέρει ο πρώην υπουργός, σημειώνοντας ότι «είμαι βέβαιος ότι αυτό το έργο θα συνεχιστεί από την κυβέρνησή μας με επιτυχία, προς όφελος της πατρίδας μας».

Η παραίτηση έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος προηγουμένως την είχε ζητήσει και ορίστηκε για τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ο Γιώργος Γεωργαντάς.





