Ολυμπιακός: “δραπέτευσε” από το Αλεξάνδρειο με νίκη

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Άλκη από τους παίκτες και των δύο ομάδων.

Ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, επενδύοντας, όμως, στην ποιοτική διαφορά του από τον αντίπαλο, την εμπειρία και την ψυχραιμία των παικτών του, ο Ολυμπιακός επικράτησε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, στην εξ’ αναβολής αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Basket League, επί του Αρη με 87-76. Παιχνίδι που διεξήχθη στη σκιά της δολοφονικής επίθεσης, τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης (1/2), του Αλκη Καμπανού.

Τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του Αρη, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν το τζάμπολ στον αγώνα. Αμφότερες οι ομάδες, ακόμη, έκαναν προθέρμανση με t-shirts, στα οποία αναγράφονταν οι τελευταίες λέξεις του Αλκη Καμπανού «Μη με χτυπάτε άλλο» και αγωνίστηκαν και οι δύο με φανέλες με πένθος. Στο 19ο λεπτό, χρονικό σημείο που παραπέμπει στην ηλικία του Αλκη Καμπανού, το ματς διεκόπη με τους παίκτες, τους προπονητές, τα μέλη του Αρη και του Ολυμπιακού και τους διαιτητές, να εναποθέτουν λουλούδια σε σημείο στο γήπεδο που τοποθετήθηκε φανέλα με το όνομα του Αλκη Καμπανού.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες, οι οποίοι είχαν τον έλεγχο στην...εναέρια κυκλοφορία (38 ριμπάουντ , 11 εκ των οποίων επιθετικά, με τους Θεσσαλονικείς να είναι στα 29) και ομαδικό πνεύμα (21 ασίστ), ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ (18π., 8 ριμπ., 3 ασ.), Σακίλ ΜακΚίσικ (17π.).

Ασταμάτητος για τους «κιτρινόμαυρους» , που «έβγαλαν» το ματς με 8 παίκτες, λόγω των πολλών απουσιών τους, ήταν ο Ολιβιέ Χάνλαν (35π., με 7/11 τρίποντα, 3 ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 14-25, 33-51, 50-62, 76-87

Με τους Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ να ευστοχούν από τα 6.75 και τον Φαλ να μην έχει αντίπαλο στις δύο ρακέτες, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου με +7 (5-12), απόσταση που «ανέβηκε» στο +13 στο 9’ (12-25), στο +20 στο 15’ (20-40) και στο +21 (30-51), λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου.

Ο Αρης δεν κατέθεσε τα... όπλα. Με κινηρήριους μοχλούς τους Χάνλαν, Γουίλιαμς και επιμέρους σκορ 23-11 πλησίασε στους 9 πόντους στο 31’ (53-62). Ο Ολυμπιακός «απάντησε» με τους ΜακΚίσικ, Σλούκα και πήγε εκ νέου σε διψήφια διαφορά στο 33’ (53-68). Ο Χάνλαν, συνεχίζοντας το κρεσέντο του, επέτρεψε στον Αρη να πλησιάσει στους 7 πόντους, στα 3’29’’ για το τέλος (68-75), ο Ολυμπιακός, εντούτοις, με ψυχραιμία, δεν έχασε τα ηνία στο σκορ και έφτασε στο τελικό 87-76.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Καρπάνος, Μπακάλης

Οι συνθήκες των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τζούστον 6, Κάουαν 7 (1), Καμάρας 2, Λόκετ 8, Νετζήπογλου, Γουίλιαμς 14 (3), Χάνλαν 35 (7), Κώττας 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9 (2), Ντόρσεϊ 3 (1), Φαλ 8, Βεζένκοφ 18 (2), Παπανικολάου 7 (1), Λαρεντζάκης, Σλούκας 10 (1), Μάρτιν 8, Πρίντεζης 7, ΜακΚίσικ 17 (1).

