Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: κέφι και συγκίνηση το Σάββατο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα εντυπωσιακό σόου απόλαυσαν οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1, με εκπληκτικές παρουσίες, εμφανίσεις που εντυπωσίασαν και με πολλές στιγμές γέλιου.

Κέφι, έμπνευση, χιούμορ, αλλά και συγκίνηση: αυτά ήταν τα βασικά συστατικά του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να μας πείσει πως είναι πρωταθλητής του pole dancing, ο Τάκης Ζαχαράτος χόρεψε house με την ψυχή του, η Έλενα Χριστοπούλου δεν άφησε ασχολίαστες τις κάλτσες διαγωνιζόμενης και η Κρυσταλλία Ρήγα «ντράπηκε» με το στριπτίζ ενός Ιάπωνα.

Από την πλευρά τους, ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος έδωσαν με την καρδιά τους το «Golden Buzzer» στον 10χρονο Δημήτρη Τσίγγο από το Ρέθυμνο.

ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ…

Η βραδιά ξεκίνησε με τους κριτές να δηλώνουν ομόφωνα πως δεν θέλουν να φύγει… μακριά τους ένας 17χρονος τραγουδιστής από τη Θεσσαλονίκη αν και ερμήνευσε το «Μακριά μου να φύγεις».

Στη συνέχεια, τρία κορίτσια σαν πορσελάνινες κούκλες απογείωσαν τη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», ενώ pole dancing και breakdance φιγούρες πήραν, επίσης, το πράσινο φως για την επόμενη φάση.

Οι «πικάντικες» αποκαλύψεις ενός Ιάπωνα κωμικού απέσπασαν το ομόφωνο ΝΑΙ της επιτροπής, ενώ το 10χρονο κοπέλι από την Κρήτη καθήλωσε με τις χορευτικές επιδόσεις του, που έκαναν τους δύο παρουσιαστές να τρέχουν για να προλάβουν να πατήσουν πρώτοι το «Golden Buzzer».

Η μοναδική ομάδα χορού κλακέτας στην Ελλάδα ήρθε για να κάνει θόρυβο και να περάσει παμψηφεί στους Ημιτελικούς, ενώ στο τέλος η σκηνή του σόου μεταμορφώθηκε σε πίστα για BMX και γέμισε με ακροβατικά ισορροπίας, άλματα και ορθοπεταλιές που πήραν τέσσερα ΝΑΙ.

Οι οντισιόν του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» συνεχίζονται το επόμενο Σάββατο 12 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον ΑΝΤ1 σε ένα ακόμα μοναδικό επεισόδιο. Ποιοι θα περάσουν στους ημιτελικούς με… τερματικό σταθμό τον Τελικό και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ;

#GGT

Instagram: @greecegottalent

Facebook: @GreeceGotTalent

Twitter: @GreeceGotTalent

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Showrunner : Περικλής Ασπρούλιας

Περικλής Ασπρούλιας Σκηνοθεσία : Περικλής Βούρθης

: Περικλής Βούρθης Βοηθός Σκηνοθέτης : Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου

: Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου Αρχισυνταξία : Νίκος Νάνος

: Νίκος Νάνος Οργάνωση Παραγωγής : Δημήτρης Κοντογιάννης

: Δημήτρης Κοντογιάννης Διεύθυνση Παραγωγής: Μιχάλης Στεφάνου