Λέστερ: ισόβιος αποκλεισμός σε οπαδό για επίθεση σε παίκτες

Άμεση ήταν η αντίδραση της διοίκησης του Συλλόγου, στην επίθεση που δέχθηκαν παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για έναν οπαδό της Λέστερ που συνελήφθη για επίθεση σε παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, κατά τη διάρκεια του αγώνα τους για τον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας την Κυριακή (06/02), όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Νότιγχαμσαϊρ τη Δευτέρα (07/02).

Ο Κάμερον Τόνερ, 19 ετών, έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο του «City Ground» κι επιτέθηκε στους παίκτες της Φόρεστ την ώρα πανηγύριζαν το τρίτο τους γκολ στο εμφατικό 4-1 επί των «αλεπούδων», περσινών τροπαιούχων του FA Cup.

«Ο Τόνερ κατηγορείται για κοινή επίθεση και συμμετοχή σε αγωνιστικό χώρο εν ώρα διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση της, συμπληρώνοντας πως «...έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση υπό όρους, συμπεριλαμβανομένου του όρου να μην παρευρεθεί σε κανένα γήπεδο, την ημερομηνία διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα ποδοσφαίρου».

Η Λέστερ καταδίκασε το περιστατικό και επέβαλε ισόβιο αποκλεισμό στον Τόνερ, ο οποίος θα εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Νότιγχαμ στις 24 Φεβρουαρίου.

