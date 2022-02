Κόσμος

Ουκρανία - Μπάιντεν: η σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες και ο Nord Stream 2

Τι ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ποια σύσταση απηύθυνε στους πολίτες της χώρας του, διαβλέποντας ετοιμότητα της Μόσχας για πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί που βρίσκονται στην Ουκρανία, πέραν των διπλωματών, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα εξαιτίας της απειλής για μία ρωσική εισβολή.

Οι δηλώσεις Μπάιντεν έγιναν στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, μετά την συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία συζήτησαν κυρίως την ένταση που προκαλεί η συσσώρευση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας.

Ο Μπάιντεν σημείωσε ότι δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να δει Αμερικανούς εν μέσω διασταυρούμενων πυρών σε περίπτωση μίας εισβολής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, έχοντας στο πλευρό του τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και το NATO είναι έτοιμοι να απαντήσουν στην περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία.

Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι η διπλωματική οδός είναι η πλέον ενδεδειγμένη για όλες τις πλευρές σε αυτήν την αντιπαράθεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί πως θα επιβάλουν μία σειρά από οικονομικές κυρώσεις στη Μόσχα στην περίπτωση που εισβάλει στην Ουκρανία.

«Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, δεν θα υπάρξει Nord Stream 2»-

Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, δεν θα υπάρξει (αγωγός φυσικού αερίου) Nord Stream 2, τόνισε εμφατικά ο Πρόεδρος Μπάιντεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Όλαφ Σολτς.

Το αμφιλεγόμενο ενεργειακό έργο σχεδιάστηκε από τον ρωσικό κολοσσό Gazprom με σκοπό τον διπλασιασμό της ποσότητας φυσικού αερίου που φθάνει από τη Ρωσία απευθείας στη Γερμανία, παρακάμπτοντας τη διέλευση από την Ουκρανία.

