Ουκρανία - Σολτς: οι κυρώσεις στην Ρωσία θα είναι βαριές

Για κοινή αντίληψη και λήψη αποφάσεων της Δύσης έκανε λόγο ο Γερμανός Καγκελάριος, μετά την συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν. Τι ανέφερε για τον αγωγό Nord Stream 2.

«Δεν θα υπάρξουν μέτρα στα οποία θα ενεργήσουμε διαφορετικά. Θα ενεργήσουμε ενωμένοι, μαζί. Θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα και θα γίνουν από κοινού με τους συμμάχους μας. Είμαστε απολύτως ενωμένοι», διαβεβαίωσε από τον Λευκό Οίκο ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος στις κυρώσεις που θα επιβληθούν σε βάρος της Ρωσίας σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία.

Ο κ. Σολτς δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον γερμανορωσικό αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι όλες οι αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και τους υπόλοιπους συμμάχους.

«Σήμερα βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει στρατιωτική απειλή εναντίον της Ουκρανίας και φυσικά δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί (...) Πρόκειται για σοβαρή απειλή κατά της ασφάλειας στην Ευρώπη και γι’ αυτό είναι σημαντικό να μείνουμε ενωμένοι, να αντιδράσουμε από κοινού και να κάνουμε μαζί ό,τι είναι αναγκαίο. Είναι σημαντικό όλοι οι σύμμαχοι, οι ΗΠΑ και η Γερμανία, το ΝΑΤΟ, η διατλαντική συμμαχία, να μιλούν με μία φωνή: αν υπάρξει στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτό θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες, για τις οποίες έχουμε συμφωνήσει. Θα είναι υψηλό το κόστος για τη Ρωσία και πιστεύω ότι το έχουν αντιληφθεί όλοι. Αυτό το μήνυμα έχει καταστεί κατ’ επανάληψη σαφές και το έχει αντιληφθεί ακόμη και η Ρωσία», δήλωσε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ακόμη ότι παράλληλα με την προετοιμασία των κυρώσεων πρέπει να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι του διαλόγου με τη Μόσχα, σε όλα τα σχήματα, είτε διμερώς με τις ΗΠΑ είτε με το ΝΑΤΟ είτε στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και του Σχήματος της Νορμανδίας. «Αυτή είναι η στρατηγική με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας», ανέφερε ο κ. Σολτς και επανέλαβε ότι η Ρωσία «πρέπει να αντιληφθεί ότι οι κυρώσεις θα αφορούν μακροπρόθεσμα, βαριά μέτρα». Είμαστε προετοιμασμένοι να λάβουμε αυτά τα μέτρα με τους συμμάχους μας, με τις ΗΠΑ, συνέχισε ο Γερμανός καγκελάριος και κατέληξε: «Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχουν μέτρα στα οποία θα έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Όλα τα απαραίτητα βήματα θα γίνουν και θα γίνουν από όλους μας. Είμαστε απολύτως ενωμένοι. Δεν θα κάνουμε διαφορετικές κινήσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θεωρεί τη Γερμανία αξιόπιστο εταίρο στο ζήτημα της ουκρανικής κρίσης, ο πρόεδρος Μπάιντεν έκανε λόγο για «έναν από τους σημαντικότερους εταίρους των ΗΠΑ, που έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη μας. Η Γερμανία είναι απολύτως, εντελώς και πλήρως αξιόπιστη. Δεν έχω καμία αμφιβολία», είπε χαρακτηριστικά, για να σχολιάσει από την πλευρά του ο κ. Σολτς ότι για τη Γερμανία η διατλαντική σχέση παραμένει ένας από τους βασικότερους πυλώνες της εξωτερικής της πολιτικής και κορυφαία προτεραιότητα.

Ο Όλαφ Σολτς αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη οι πλούσιες χώρες να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλιστούν εμβόλια κατά της COVID-19 και για τις φτωχότερες χώρες, ενώ, αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή, επισήμανε ότι «προφανώς μόνο παγκόσμιες λύσεις μπορεί να έχουν αποτέλεσμα» και υπογράμμισε ότι η Γερμανία και οι ΗΠΑ, ως βιομηχανικές δυνάμεις, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη αλλά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για το μέλλον. Ανέδειξε τη σημασία δημιουργίας ενός «κλαμπ ομοϊδεατών» για την προστασία του κλίματος.

