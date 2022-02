Κοινωνία

Κακοκαιρία – Σχολεία: Σε ποιες περιοχές είναι κλειστά

Οι χιονοπτώσεις, αλλά και οι χαμηλές θερμοκρασίες, οδήγησαν στην απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων σήμερα.

Οι έντονες χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύκτας, καθώς και οι θερμοκρασίες υπό του μηδενός που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Έτσι, στην ΠΕ Φλώρινας και στους δήμους Πρεσπών, Φλώρινας και Αμυνταίου με απόφαση των δημάρχων την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα είναι κλειστά, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.

Επίσης στην ΠΕ Κοζάνης και στους δήμους Εορδαίας και Σερβίων, τα σχολεία και οι Παιδικοί Σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά ενώ στον Δήμο Κοζάνης η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 9.15 πμ. και η λήξη των μαθημάτων στα Εσπερινά Γυμνάσια, Λύκεια, Εσπερινά ΕΠΑΛ θα γίνει στις 20:00.

