Κοινωνία

Κακοκαιρία – “Διονύσιος Σολωμός”: Αγκυροβόλησε στον όρμο της Μήλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 160 επιβάτες αδυνατούσε να προσδέσει στα λιμάνια της Σίφνου και της Μήλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Εντός του όρμου της Μήλου, βρέθηκε αγκυροβολημένο από τα μεσάνυχτα, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Διονύσιος Σολωμός".

Το πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 160 επιβάτες αδυνατούσε να προσδέσει στα λιμάνια της Σίφνου και της Μήλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τελικά, το πρωί της Τρίτης, το πλοίο κατάφερε να δέσει στο λιμάνι της Μήλου και να αποβιβάσει 46 επιβάτες, για να αναχωρήσει στη συνέχεια για Κίμωλο και Σέριφο.

Το πλοίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο από Πειραιά για Κύθνο-Σέριφο, Σίφνο, Μήλο, Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σίκινο και Θήρα.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” –Κωτσοβούλου: Πέρασα δύσκολα τα χρόνια της κρίσης

Γονείς Άλκη στον ΑΝΤ1: να σταματήσει ο κύκλος αίματος (βίντεο)

Λέστερ: ισόβιος αποκλεισμός σε οπαδό για επίθεση σε παίκτες