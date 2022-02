Πολιτική

Ενεργειακή κρίση - Γεραπετρίτης: στοχευμένες ενισχύσεις για όσους έχουν ανάγκη

Τι είπε για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Υπ. Επικρατείας. Τι απάντησε για τον ΦΠΑ, τον εκλογικό νόμο, τον Μένιο Φουρθιώτη και την έξοδο Λιβανού από την Κυβέρνηση.

«Δεν ανταποκρίθηκε με γρήγορα αντανακλαστικά στα όσα απαράδεκτα ακούστηκαν και δεν συνάδουν με τις Αρχές της Κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση του», είπε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αναφορικά με την έξοδο από την Κυβέρνηση του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού.

Σχετικά με τα σενάρια που ακούγονται για τροποποίηση του εκλογικού νόμου, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως «δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του εκλογικού νόμου, που ήρθε για να τροποποιήσει τον νόμο της απλής αναλογικής, η οποία θα έβαζε σε διακινδύνευση και σε μεγάλα προβλήματα την χώρα. Η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει πολιτικά παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο».

Για τις ανατιμήσεις, το κύμα ακρίβειας και τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι «η ενεργειακή κρίση πυροδότησε κύμα ανατιμήσεων που πλήττει τους καταναλωτές. Οι ανακοινώσεις που έγιναν για τις χώρες του ΟΟΣΑ, δείχνουν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι ο υψηλότερος εδώ και 30 χρόνια. Καμία χώρα δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί απολύτως στις ανατιμήσεις».

«Η Ελλάδα έχει ενισχύσει με 1,75 δις ευρώ το τελευταίο πεντάμηνο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και συνεχίζει και τον Φεβρουάριο. Κάθε μήνα το ποσό που δίνεται για στήριξη είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε ότι σήμερα οι αγορές αντιδρούν, μέσω της αύξησης των επιτοκίων, σε οποιαδήποτε παροχή. Πρέπει να δούμε πως θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά, χωρίς να διακινδυνεύσουμε την δημοσιονομική πορεία της χώρας», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας πως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για ενίσχυση των νοικοκυριών, μέσω της μείωσης φόρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, λέγοντας ακόμη πως θα συνεχιστεί η προσπάθεια για στήριξη τους, χωρίς να απειλείται η δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Γιώργου Παπαδάκη, ο Υπουργός Επικρατείας σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «δεν είναι πάντοτε εύκολο να παρεμβαίνεις στις πληθωριστικές τάσεις. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούν να αναπληρωθούν οι αυξήσεις. Δεν είναι εύκολη άσκηση η μείωση ενός φόρου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε την δημοσιονομική ισορροπία».

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σε μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί, κάνοντας λόγο για ουσιαστική παρέμβαση ώστε να αναπληρωθεί η επιβάρυνση που υπάρχει, λόγω της ενεργειακής κρίσης, λέγοντας πως η Ελλάδα έχει πάρει αναλογικά τα περισσότερα μέτρα στήριξης, αναφέροντας πως θα συνεχιστεί αυτή η τακτική από την Κυβέρνηση, η οποία «θα σταθεί στο πλευρό των πολιτών, στο μέτρο που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά».

Ερωτηθείς για το κατά πόσον εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως «θα υπάρξουν ενισχύσεις, οι οποίες θα είναι στοχευμένες για εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που μελετάται διαρκώς».

Τι απαντά για τον Μένιο Φουρθιώτη

Σχετικά με τον Μένιο Φουρθιώτη και τα όσα καταγγέλλει, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε πως «τον συγκεκριμένο κύριο δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στην ζωή μου, δεν τον γνωρίζω ούτε κατ’ όψη», ενώ σχετικά με τα sms που έχουν δημοσιοποιηθεί απάντησε πως «τα μηνύματα είναι τυπικά και δεν δείχνουν οικειότητα και αναφέρονται σε θέματα για τον σταθμό που εκπροσωπεί. Όταν έρχονται αναφορές στην Διοίκηση, θα πρέπει να απαντώνται».

«Απερρίφθησαν όλα τα αιτήματα τα οποία υπέβαλλε. Η ίδια η Διοίκηση, όταν διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες στα όσα δήλωνε, διαβίβαζε τον φάκελο για έλεγχο από τον ΣΕΠΕ και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ακολούθως κατατέθηκε στον Εισαγγελέα», συμπλήρωσε ο Υπουργός Επικρατείας.

Σε ότι αφορά την φύλαξη του Μένιου Φουρθιώτη από αστυνομικούς, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως «το κάθε αίτημα αξιολογείται από μια ειδική επιτροπή της Αστυνομίας. Δεν θα μπορούσα εγώ να αξιολογήσω ποιος έχει κίνδυνο ζωής. Όταν προέκυψαν όλα αυτά τα ζητήματα, υπήρξαν γρήγορα αντανακλαστικά, που οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση».

Ο κ. Γεραπετρίτης επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι έχει προχωρήσει σε «πολιτική υιοθεσία» του Μένιου Φουρθιώτη για να πλήξει την Κυβέρνηση.

