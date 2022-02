Life

“Special Report”: ο Χρήστος Στυλιανίδης και τα παιδιά στο διαδίκτυο (εικόνες)

Μια βαθιά έρευνα για τους κινδύνους για τα παιδιά στο ίντερνετ και οι απαντήσεις για όλους και για όλα, που δίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης, λίγες ημέρες μετά από την κακοκαιρία “Ελπίδα”.

Αυτή την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, στις 24:00, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δίνει μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο «Special Report».

Λίγες εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα» που οδήγησε στον αποκλεισμό χιλιάδων ανθρώπων στην Αττική Οδό και κεντρικούς οδικούς άξονες των Αθηνών, ο Χρήστος Στυλιανίδης απαντά στα ερωτήματα του Τάσου Τέλλογλου και του Αντώνη Φουρλή σχετικά με τα όσα συνέβησαν στις 24 Ιανουαρίου και την κριτική που δέχθηκε.

Τι πήγε στραβά και τι μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά; Ποιες είναι, τελικά, οι αρμοδιότητες του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και ποια η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού απέναντι στις φυσικές καταστροφές; Πόσο θωρακισμένη είναι η χώρα μπροστά στη νέα αντιπυρική περίοδο και τι θα συμβεί με την υλοποίηση των εξαγγελιών για ενίσχυση των δυνατοτήτων δασοπυρόσβεσης με νέα εναέρια μέσα και «δασοκομάντο»;

Πέντε μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο υπουργός και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος μιλά για το στοίχημα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τις δυσλειτουργίες και τα παράλογα του ελληνικού κράτους, αλλά και για τις προσωπικές του φιλοδοξίες.

Παιδιά στο διαδίκτυο

Ο Δημοσθένης και ο Αλέξανδρος είναι αστυνομικοί, όμως, δεν φοράνε στολή με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας. Εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, ασχολούνται με την έρευνα εγκλημάτων πίσω από τη σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου.

Ως μέλη του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καταβάλλουν, καθημερινά, κάθε προσπάθεια να εξιχνιάσουν υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, και πολεμούν ενάντια στη διάδοση πορνογραφικών εικόνων και βίντεο με πρωταγωνιστές παιδιά.

Το «Special Report» αποκτά αποκλειστική πρόσβαση στο κέντρο επιχειρήσεων της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να καταγράψει την αληθινή μάχη κατά της πορνογραφίας ανηλίκων.

Ο Αντώνης Φουρλής μιλά με τα στελέχη, που είναι επιφορτισμένα με το δύσκολο αυτό έργο, για τις υποθέσεις που τους συγκλόνισαν, αλλά και για την εξάπλωση του φαινομένου της «εκδικητικής πορνογραφίας» στη χώρα μας, η οποία δεν περιορίζεται σε ενηλίκους.

Πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τους θύτες στην απεραντοσύνη και την ανωνυμία του Ίντερνετ και πώς μπορούν να προφυλαχθούν τα παιδιά; Αστυνόμοι και ψυχολόγοι στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων σκιαγραφούν το μοτίβο συμπεριφοράς των δραστών των εγκλημάτων παιδικής κακοποίησης και τη σχέση που αναπτύσσουν με τα υποψήφια θύματά τους.

Η κάμερα του «Special Report» επισκέπτεται, ακόμη, τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εκεί όπου εξετάζονται τα ψηφιακά πειστήρια που αποτελούν τα «κλειδιά» στην εξιχνίαση δύσκολων υποθέσεων, ενώ εκπρόσωπος της Interpol αποτιμά την εξάπλωση των περιστατικών online σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων στα δύο χρόνια της πανδημίας και ζητά την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Παιδιά στο διαδίκτυο - Την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, στις 24:00, στον @ANT1TV



