Κακοκαιρία – Αττική: Κλειστοί δρόμοι και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του τελεφερίκ. Που απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των φορτηγών.

Λόγω της χιονόπτωσης που σημειώνεται το πρωί της Τρίτης, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Θήβας, από το ύψος του πρατηρίου καυσίμων cyclon στην Μάνδρα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Επίσης διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν τοπικά και τα 10 μποφόρ, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου.

