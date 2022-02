Life

Τζον Κένεντι: Ο κούκλος εγγονός του, το Χάρβαρντ και το πάρτι αποφοίτησης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πάρτι αποφοίτησης για τα δύο πτυχία από το Χάρβαρντ του Κένεντι Σλόσμπεργκ.

Ο γιος της Καρολάιν Κένεντι (Caroline Kennedy), Τζακ Κένεντι Σλόσμπεργκ, αποφοίτησε από το Χάρβαρντ με δύο πτυχία, από τη Νομική και τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και μοιράστηκε τρεις φωτογραφίες στην προσωπική του σελίδα στο Instagram από το πάρτι της αποφοίτησής του. Ο ίδιος προσπαθεί να βρει το δικό του δρόμο - αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακολουθεί τα βήματα της διάσημης οικογένειάς του.

Είναι γιος της Καρολάιν Κένεντι (Caroline Kennedy) το τελευταίο παιδί του δολοφονημένου πρώην Προέδρου, Τζον Φ. Κένεντι που παραμένει στη ζωή, και του σχεδιαστή Έντγουιν Σλόσμπεργκ (Edwin Schlossberg). Έχει δύο μεγαλύτερες αδελφές τη Ρόουζ και την Τατιάνα και είναι ο μοναδικός εγγονός του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι και της Τζάκι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jack Schlossberg (@jackuno)

Στην ερώτηση «γιατί θέλετε να έρθετε στο Χάρβαρντ;» ο μελλοντικός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι και απόφοιτος του 1940 απάντησε : «Νιώθω ότι το Χάρβαρντ μπορεί να μου δώσει ένα καλύτερο υπόβαθρο και μια καλύτερη φιλελεύθερη εκπαίδευση από οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο. Επίσης, θα ήθελα να πάω στο ίδιο κολέγιο με τον πατέρα μου. Το να είσαι “άνθρωπος του Χάρβαρντ” είναι μια αξιοζήλευτη διάκριση και ελπίζω ειλικρινά να επιτύχω».

Η μητέρα του Τζακ, Καρολάιν διετέλεσε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ιαπωνία από το 2013 έως το 2017. Ο Τζακ έζησε μαζί της σπουδάζοντας ιαπωνικά και εργαζόμενος στην εταιρεία ποτοποιίας «Suntory». Την άνοιξη του 2018, έκανε το ντεμπούτο του ως ηθοποιός στο «Blue Bloods».

Στο παρελθόν είχε δηλώσει στο CNN ότι ενδιαφερόταν να ακολουθήσει τo παράδειγμα της οικογένειά του στην πολιτική, εξηγώντας : «Έχω μεγάλο ενδιαφέρον για τα δημόσια πράγματα. Πιστεύω ότι το έχω από την οικογένειά μου, και αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jack Schlossberg (@jackuno)

Ειδήσεις σήμερα:

Λουκ Μοντανιέ: Πέθανε ο βιολόγος που ανακάλυψε τον ιό του AIDS

Παπαευαγγέλου: Η Όμικρον δεν είναι μία απλή ίωση - Ποιοι κινδυνεύουν

Gov.gr: Ποιες υπηρεσίες θα είναι εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες