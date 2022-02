Life

“Το Πρωινό”: χώρισαν Σάκκαρη - Μητσοτάκης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1 για προβλήματα στην σχέση της τενίστριας και του γιού του Πρωθυπουργού.

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχουν χωρίσει εδώ και αρκετές εβδομάδες, όπως μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ο γιός του Πρωθυπουργού και η τενίστρια δεν είναι ζευγάρι ήδη από την περίοδο των Εορτών.

Πάντως, οι παρουσιαστές της εκπομπής αναφέρθηκαν σε «σύννεφα στην σχέση» των δύο νέων, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρει πως «αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι χωρισμένοι. Μπορεί μετά από ένα μήνα να ξαναφουντώσει ο έρωτας. Για αυτό γράφουμε σύννεφα στη σχέση τους».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν τον Ιούνιο του 2020 και έγιναν ζευγάρι στις αρχές του 2021, ενώ δεν έκρυβαν τον έρωτά τους. Το πρώην πλέον ζευγάρι χώρισε λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Τον Ιούνιο του 2021, η Μαρία Σάκκαρη είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, λέγοντας, με αφορμή και την παρουσία του στο Roland Garros: «Πάει ένας χρόνος που γνωριστήκαμε. Με έχει βοηθήσει πολύ. Είναι ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό παιδί. Το έχω πει δεν είναι μυστικό. Ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που πήγα καλά στο Roland Garros γιατί περνούσα πολύ διαφορετικά τον ελεύθερο χρόνο μου από ό,τι θα τον περνούσα μόνη μου. Μου μιλούσε, με ηρεμούσε, ήταν πολύ υποστηρικτικός. Λειτούργησε αγχολυτικά. Ήταν η πρώτη φορά που με είδε από κοντά. Όσα τουρνουά κι αν έπαιξα όλο αυτό τον καιρό, εγώ μακριά κι αυτός στον στρατό, με στήριζε και θέλω να του πω δημόσια ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Μπορώ να μιλάω ώρες ατελείωτες για τον Κωνσταντίνο. Έξι μήνες κρατάει η σχέση μας, η σχέση μου μαζί του είναι εύκολη. Έχουμε παίξει και μαζί τένις…».?



? Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» και όσα μεταδόθηκαν για τον χωρισμό της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη:





Ειδήσεις σήμερα:

ΣΔΟΕ: “Βουνά” ναρκωτικών βρέθηκαν σε ελέγχους (εικόνες)

Δολοφονία Άλκη - Σιμόπουλος: ο δράστης έχει συλληφθεί (βίντεο)

Instagram: ο Ρονάλντο “έσπασε τα κοντέρ” στους ακολούθους