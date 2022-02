Πολιτική

“Το Πρωινό” - Άκης Τσοχατζόπουλος: η χειρόγραφη διαθήκη του (βίντεο)

Ποιους αφήνει κληρονόμους του αρχείου του. Συγκλονίζει το ηχητικό ντοκουμέντο με την φωνή του πρώην Υπουργού. Τι αναφέρουν οι επόμενες διαθήκες του και πως σχετίζονται με αποκαλύψεις για “μαύρο χρήμα”.

Σημαντική αποκλειστικότητα για την εκπομπή «Το Πρωινό» που έφερε στο φως της δημοσιότητας την χειρόγραφη διαθήκη του Άκη Τσοχατζόπουλου και ηχητικό ντοκουμέντο με τις επιθυμίες του πρώην Υπουργού σχετικά με την διαχείριση των όποιων περιουσιακών στοιχείων έχει αφήσει.

Η χειρόγραφη διαθήκη φέρει ημερομηνία 06/06/2019 και στο τέλος της, ο Άκης Τσοχατζόπουλος γράφει ότι λόγω της μυοπάθειας που είχε, έχουν αυτήν την μορφή τα γράμματα του και δεν είναι καλοσχηματισμένα.

Στην διαθήκη του, αλλά και σε ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο μεταδόθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο Άκης Τσοχατζόπουλος ορίζει πως για «τις αλληλογραφίες, τα αντίγραφα αρχείων, οι αποφάσεις, επίσημα χαρτιά, το πολιτικό αρχείο που έχω στήσει και αφορούν κυβερνητική θητεία δέκα ετών, κληρονόμος είναι ο γιός μου και η γυναίκα μου».

Σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα, το 70% του εν λόγω αρχείου κληρονομείται από τον 15χρονο σήμερα γιό του Άκη Τσοχατζόπουλου και το 30% από την σύζυγο του Βίκυ Σταμάτη.

Η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου μετέφερε και την πληροφορία πως, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία τόσο του Άκη Τσοχατζόπουλου όσο και της Βίκυς Σταμάτη έχουν δεσμευθεί, η χήρα και ο γιός του πρώην Υπουργού διαβιούν με το ακατάσχετο ποσό των 1.200 ευρώ από τις δύο συντάξεις που ελάμβανε ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Νίκος Αλεξανδρής, συνήγορος της Βίκυς Τσοχατζοπούλου, υποστήριξε πως «στην 2η διαθήκη του, που επίσης είναι χειρόγραφη, πάλι με δύσκολη προσπάθεια του εκλιπόντος, ο Άκης Τσοχατζόπουλος εξηγεί γιατί πήρε την απόφαση να αποκληρώσει τους συγγενείς του. Είναι δικαιολογημένη όμως αυτή η κίνηση του, καθώς καταμαρτυρεί σωρεία ποινικών αδικημάτων».

«Η τρίτη διαθήκη είναι καταλύτης, διότι αποκαλύπτει πράγματα που δεν μπορεί να τα διανοηθεί ανθρώπινος νους. Αποκαλύπτει ποιοι είναι δικαιούχοι των θυρίδων, ποιοι εμπλέκονται στην διακίνηση μαύρου χρήματος», συμπλήρωσε ο κ. Αλεξανδρής.

Ο δικηγόρος συνέχισε λέγοντας πως δεν παρουσίασε νωρίτερα τα στοιχεία αυτά, για να ελαφρύνει την θέση του, διότι «δεν τα είχε διαθέσιμα στην δίκη, γιατί του είχαν κλέψει αυτά τα στοιχεία από το αρχείο του. Το γραφείο του είχε 15 φοριαμούς. Έχει κλαπεί μεγάλο μέρος του αρχείου του».

