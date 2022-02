Κοινωνία

Νίκος Κάτσικας: δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας δημοσιογράφος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στην Γκίζα. Γνωστός του θύματος ο ύποπτος που συνελήφθη. Ποιο θεωρούν οι Αρχές ότι ήταν το κίνητρο του εγκλήματος;

Σε δολοφονία αποδίδουν το θάνατο του Έλληνα δημοσιογράφου στο Κάιρο Νίκο Κάτσικα, οι αιγυπτιακές Αρχές.

Η σορός του εντοπίστηκε σπίτι του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής για μέρες. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι πρόκειται για δολοφονία και σε συνεργασία με την Εισαγγελία επίσπευσαν τις έρευνες για την αποκάλυψη των συνθηκών του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αl-Ahram συνέλαβαν έναν διανομέα εστιατορίου που γνώριζε το θύμα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Αιγύπτου οι αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο είναι ληστεία.

Ο Νίκος Κάτσικας εργαζόταν ως ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Αίγυπτο και συνεργαζόταν με την ΕΡΤ επί σειρά ετών.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου έστειλε το δικό του μήνυμα για τον θάνατο του δημοσιογράφου.

To μήνυμα του Γιάννη Οικονόμου

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου για τον θάνατο του δημοσιογράφου Νίκου Κάτσικα. Οι προξενικές μας αρχές βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες Αιγυπτιακές αρχές για την διερεύνηση του θλιβερού αυτού συμβάντος.

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου για το θάνατο του δημοσιογράφου, Νίκου Κάτσικα. Οι προξενικές μας Αρχές βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες Αιγυπτιακές Αρχές για τη διερεύνηση του θλιβερού αυτού συμβάντος — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) February 8, 2022

Ενεργό μέλος της ελληνικής κοινότητας στην Αίγυπτο

Ενεργό μέλος της ελληνικής κοινότητας στην Αίγυπτο, ο Κατσικάς ίδρυσε την εφημερίδα Φως στο Κάιρο και εξέδιδε τη μηνιαία έκδοση του Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου στην Αλεξάνδρεια, ενώ ήταν και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου.

«Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου αποχαιρετά με θλίψη τον δημοσιογράφο Νικόλαο Κάτσικα, έναν άνθρωπο που αγαπούσε τη δουλειά του, τους Αιγυπτιώτες Έλληνες και την Αίγυπτο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός.

Για τον θάνατο του Νίκου Κάτσικα είχε εκδώσει ανακοίνωση του ελληνικό ΥΠΕΞ που ανέφερε ακόμα ότι οι αρμόδιες Προξενικές μας αρχές βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αιγυπτιακές Αρχές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια για το θάνατο του ανταποκριτή του @amna_news στο Κάιρο, Νικολάου Κάτσικα



Ανακοίνωση??https://t.co/u3fDgv46ZD pic.twitter.com/jUUkdN2wU1 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 6, 2022

Ποιος ήταν ο Νίκος Κάτσικας

Ο Νίκος Κάτσικας είχε γεννηθεί στις 7 Μαΐου 1966 και είχε καταγωγή από τον Πειραιά. Εργαζόταν ως ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στο Κάιρο από τον Σεπτέμβριο του 2016, και στην ιστορική εφημερίδα «Φως» του Καΐρου από τη δεκαετία του 2000 (ανέλαβε και εξέδωσε 550 φύλλα από τα 700 περίπου που συνολικά μετράει η συγκεκριμένη έκδοση).

Αρχισυντάκτης της εβδομαδιαίας έκδοσης «Νέο Φως» του Καΐρου (συνέχεια του ιστορικού Φωτός), της μηνιαίας έκδοσης «Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος» και της ενημερωτικής ιστοσελίδας «Πυραμίς».

Εργαζόταν με πείσμα και πάθος με στόχο τη διατήρηση του ρόλου των Αιγυπτιώτικων ΜΜΕ ως «γέφυρας του Ελληνισμού που παρεπιδημεί στην αγαπημένη μας Χώρα του Νείλου με την ακόμα πιο αγαπημένη Μητέρα Πατρίδα», όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο ίδιος στο φωτογραφικό λεύκωμα «150 χρόνια Ελληνικός Τύπος στη Χώρα του Νείλου», το οποίο εκδόθηκε το 2016 και την επιμέλειά του είχε ο έμπειρος δημοσιογράφος.

Ήταν πτυχιούχος Βυζαντινής Μουσικής, ενώ χειροθετήθηκε το 2006 Άρχοντας Πρωτοψάλτης από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο, τον οποίο έχει ακολουθήσει σε πλείστες ποιμαντικές επισκέψεις στην Αφρική. Ήταν μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).

Συλλυπητήρια από το ΑΠΕ - ΜΠE

«Συντετριμμένη από την αιφνίδια απώλεια του συναδέλφου μας, Νίκου Κάτσικα, η οικογένεια του ΑΠΕ-ΜΠΕ τον αποχαιρετά και εκφράζει σύσσωμη τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τους οικείους του. Ο εκλιπών υπήρξε σταθερά για πολλά χρόνια βασικός συνεργάτης του ΑΠΕ-ΜΠΕ και της ΕΡΤ, αποτελώντας έτσι το συνδετικό κρίκο με την πατρίδα για τους Αιγυπτιώτες Έλληνες», αναφέρει η ανακοίνωση του Αθηναϊκού Πρακτορείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία – Άλσος Βεΐκου: Τον χτύπησαν στο κεφάλι με βεγγαλικό



Θύρα 7: Σαν σήμερα η τραγωδία με τους 21 νεκρούς

Βόλος: Η ερωτική απόρριψη τον ώθησε στα άκρα