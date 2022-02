Life

“Άγριες Μέλισσες”: επιστροφή - έκπληξη την Τρίτη (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Από αυτή την εβδομάδα, οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και πάλι με 4 επεισόδια και θα καθηλώσουν με τη δυνατή πλοκή, τις καταιγιστικές εξελίξεις, τις συγκλονιστικές ερμηνείες και την κινηματογραφική αισθητική τους.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το συγκλονιστικό επεισόδιο της Τρίτης, προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Κωνσταντής είναι στο νοσοκομείο και η Δρόσω βρίσκεται αντιμέτωπη με τη Μυρσίνη και τον Δούκα. Ο Μελέτης υποψιάζεται τον Ακύλα για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του Κωνσταντή, ενώ ο Πέτρος μαζεύει πληροφορίες από μια απρόσμενη πηγή στην Αθήνα.

Όλοι είναι ανάστατοι με τα νέα σχέδια του Ακύλα και προσπαθούν ν’ αποφασίσουν αν θα συμμαχήσουν με τον Δούκα.

Ο Νικηφόρος ρωτάει την Ασημίνα τον λόγο που τον αποφεύγει και συγκρούεται με τη Ρένα. Ο Άλκης Σαραντόπουλος αποκαλύπτει στην Ουρανία την αλήθεια για την κατάσταση των επιχειρήσεών του.

Ο Ακύλας παίζει το τελευταίο του χαρτί για να πείσει τη Ζωή να επιστρέψει, ενώ η Ελένη ανακαλύπτει παράνομες εφημερίδες μέσα στο σπίτι. Η Βιολέτα δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από το παρελθόν.

