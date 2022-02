Life

“Το Πρωινό” - Έλενα Κρεμλίδου: οι γυμνές φωτογραφίες, τα ροζ βίντεο και το revenge porn (βίντεο)

Το ξέσπασμα, τα δάκρυα και οι αποκαλύψεις για τις γυμνές φωτογραφίες που έστελνε σε συντρόφους της, η απάντηση για τα ροζ βίντεο στα οποία φέρεται να εμφανίζεται, οι γονείς της και η έκκληση που απευθύνει.

Η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε την Τρίτη καλεσμένη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για τα ροζ βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στα οποία φέρεται να συμμετέχει.

Η γνωστή influencer ανέφερε πως υπάρχουν τρία τέτοια βίντεο που κυκλοφορούν με το όνομα της, που έχουν τύχει ευρείας αναπαραγωγής στο διαδίκτυο, όμως όπως είπε σε κανένα δεν εμφανίζεται η ίδια, αλλά γυναίκες με τις οποίες μοιάζει.

Η Έλενα Κρεμλίδου είπε πως κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και κάποιες γυμνές φωτογραφίες της και πως για αυτές έχει δεχθεί ακόμη και απειλές, αναγκάζοντας την να κινηθεί νομικά.

Όπως είπε, η ίδια είχε δώσει τις γυμνές φωτογραφίες της σε πρώην συντρόφους της, λέγοντας πως όταν την εκβίασαν, από ένα προφίλ – φάντασμα, να στείλει κι άλλες γυμνές φωτογραφίες της, η Έλενα Κρεμλίδου σκέφτηκε ακόμη και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Όπως είπε, ο πατέρας της μαθαίνει πιθανότατα σήμερα και μέσω της παρουσίας της στην εκπομπή «Το Πρωινό» όσα την απασχολούν το τελευταίο διάστημα, λέγοντας πάντως, εμφανώς ταραγμένη και δακρυσμένη, πως θεωρεί ότι ο πατέρας της είναι υπερήφανος για εκείνη.

Παρακολουθήστε την καθηλωτική εξομολόγηση της Έλενας Κρεμλίδου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

