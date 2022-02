Οικονομία

Κινητοποιήσεις αγροτών: Μπλόκο στην Ελασσόνα

"Η κάθοδος στον δρόμο με τα τρακτέρ αποτελεί μονόδρομο και γίνεται πράξη από την πλευρά μας με μπλόκο στο ποτάμι της πόλης", αναφέρει σε ανακοίνωση της η συντονιστική επιτροπή.

Αγροτικό μπλόκο και στην Ελασσόνα αποφάσισαν να στήσουν σήμερα οι αγρότες που ξεκίνησαν κινητοποιήσεις, όπως ανακοινώθηκε από την συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της περιοχής

Η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Ελασσόνας χαιρετίζει τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των συναδέλφων αγροτών και κτηνοτρόφων που σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο αναπτύσσονται αυτό το διάστημα.

