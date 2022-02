Συνταγές

Γίγαντες πλακί στον φούρνο με λουκάνικο από τον Πέτρο Συρίγο

Μια εξαιρετική ιδέα για το καθημερινό τραπέζι, με μια ξεχωριστή συνταγή, μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Μια εξαιρετικά γευστική συνταγή για γίγαντες πλακί, που προσφέρονται για ένα υγιεινό και απολαυστικό γεύμα, πλούσιο σε γεύση και θρεπτικά συστατικά ετοίμασε την Τρίτη και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ο Πέτρος Συρίγος μας δείχνει βήμα - βήμα πως να ετοιμάσουμε γίγαντες πλακί στον φούρνο με λουκάνικο.

Συστατικά για γίγαντες πλακί στον φούρνο

500 γρ γίγαντες

2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα

2 καρότα σε φέτες

3 κλωνάρια σέλερι

3 λουκάνικα χωριάτικα

4 τομάτες ή 400 γρ κον κασέ

1 κόκκινη πιπεριά φλωρίνης

1 πράσινη πιπεριά

½ κούπα ελαιόλαδο

50 ml κόκκινο κρασί

1 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

1 δάφνη

2 σκ. Σκόρδο

½ ματσάκι μαϊντανό ή σέλινο

400ml νερό

1 κ.τ.γ ζάχαρη

1 πιπεριά τσίλι

1 κύβο ζωμό κοτόπουλο ή λαχανικών

Η συνταγή για γίγαντες πλακί στον φούρνο Βάζουμε τους γίγαντες σε μπόλικο νερό απ το προηγούμενο βράδυ. Την επόμενη μέρα τους στραγγίζουμε και ξεπλένουμε με λίγο νερό. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε αρκετό νερό και τους γίγαντες και τους βάζουμε να βράσουν για 1 ώρα σε χαμηλή φωτιά. (μετράμε απ την ώρα που θα πάρει βράση). Αν θέλουμε προσθέτουμε κρεμμύδια, καρότα, σέλερι που είναι μαλακά και δεν μας κάνουν για μαγείρεμα. Όταν μαλακώσουν στραγγίζουμε και κρατάμε 1 κούπα απ τον ζωμό.

Τρίβουμε τις 2 τομάτες στον τρίφτη και τις άλλες δυο τις κόβουμε σε κύβους Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε ελαφρά το κρεμμύδι, το λουκάνικο σε χοντρά κομμάτια, το σκόρδο, την δάφνη, τις πιπεριές με ελαιόλαδο, προσθέτουμε το σέλερι σε κύβους, τα καρότα σε κύβους, σοτάρουμε. Προσθέτουμε τον πελτέ , το κρασί αφήνουμε να εξατμιστεί λίγο. Προσθέτουμε τις τομάτες, τους γίγαντες, το νερό, την ζάχαρη και τον κύβο. Μεταφέρουμε σε ένα ταψί όταν πάρει βράση 25χ35 και ψήνουμε χωρίς αλουμινόχαρτο στους 180 για 40-50 λεπτά. Δοκιμάζουμε και αν έχουν μαλακώσει ψήνουμε για λίγο χωρίς αλουμινόχαρτο να πάρουν χρώμα. Τέλος πασπαλίζουμε με μαϊντανό φρέσκο ψιλοκομμένο και φρέσκο ελαιόλαδο.