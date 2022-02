Τεχνολογία - Επιστήμη

Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής: Συνάντηση Μητσοτάκη με την ομάδα Minders (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είναι Το «Project Airfield», με το οποίο έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό οι Έλληνες μαθητές,

Τη μαθητική ομάδα Minders, η οποία κατέκτησε την 5η θέση στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2021 εκπροσωπώντας την Ελλάδα, υποδέχθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τους μαθητές για την επιτυχία τους σημειώνοντας ότι πλέον έχουν γίνει παρεμβάσεις ώστε οι μαθητές στα ελληνικά σχολεία να αποκτούν εξοικείωση με την πληροφορική και τις εφαρμογές της από πολύ μικρή ηλικία.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχουμε ελληνικές εταιρείες, με ελληνική τεχνογνωσία, ελληνικά κεφάλαια, ελληνικά μυαλά, που αναπτύσσουν εφαρμογές και προϊόντα που είναι παγκοσμίως ανταγωνιστικά, και -όπως είπε- γι' αυτό μπορούν και προσελκύουν κεφάλαια από το εξωτερικό, εξαγορές από το εξωτερικό.

«Έχουμε στηρίξει πολύ τη ρομποτική, αρχίζει πια και μπαίνει ως πιλοτικό μάθημα σε πολύ μικρότερες βαθμίδες. Φαντάζομαι ότι δεν το περιμένατε, όταν ξεκινήσατε, ότι θα αρχίσει να διδάσκεται σε πολύ νεότερες ηλικίες στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Αλλά μάς κάνει πάντα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο πολύ και τα μικρά παιδιά αγκαλιάζουν τη ρομποτική», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι μαθητές της Β' Λυκείου Γιάννης Γκαμαλέτσος, Διονύσης Κανέλλης, Γιώργος Κλωνής και Θάνος Κοτσόκολος, μαζί με τον καθηγητή Πληροφορικής και υπεύθυνο της ομάδας, Δημήτρη Μωραΐτη, αφηγήθηκαν στον πρωθυπουργό την εμπειρία τους και του παρουσίασαν το «Project Airfield», με το οποίο έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν 65 χώρες.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, στο πλαίσιο της εξοικείωσης των παιδιών με την πληροφορική και τις εφαρμογές της από πολύ μικρή ηλικία, θεσμοθετήθηκαν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τα οποία εντάσσονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου, αποβλέποντας, μεταξύ άλλων, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, η διδακτέα ύλη σε σειρά μαθημάτων όπως η Πληροφορική, η Φυσική και η Χημεία εκσυγχρονίζεται, συνδέει τη θεωρία με την πράξη και αποκτά διαθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που συνολικά η ρομποτική αρχίζει και μπαίνει δυναμικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και το γεγονός ότι έχουμε διακρίσεις εντός αλλά και εκτός Ελλάδος είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω πιστοποιεί το πόσο πολύ αγαπάτε αυτό που κάνετε», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Γέφυρα μεταξύ καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Το «Project Airfield», με το οποίο έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό οι Έλληνες μαθητές, αφορά την ανάπτυξη μίας εναέριας ανεμογεννήτριας, η οποία ίπταται χάρη σε μία κατασκευή που χρησιμοποιεί ήλιο. Η ανεμογεννήτρια αξιοποιεί τους πιο ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε υψόμετρο πάνω από το επίπεδο όπου φτάνουν οι τυπικοί πυλώνες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα αιολικά πάρκα. Στη συνέχεια, τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια ένα θερμοκήπιο με αυτοματοποιημένες λειτουργίες, ενισχύοντας την αποτελεσματική πράσινη μετάβαση στον χώρο της αγροτικής παραγωγής.

Οι τέσσερις μαθητές και ο κ. Μωραΐτης υπογράμμισαν τις ανάγκες του project από πλευράς προγραμματισμού, ενώ σημείωσαν ότι είχε ιδιαίτερη σημασία και η επιχειρηματική διάσταση του έργου, ώστε να αναπτυχθεί μία πρόταση η οποία είναι καινοτόμα αλλά ταυτόχρονα έχει πρακτική χρησιμότητα.

«Η γέφυρα μεταξύ της ερευνητικής καινοτομίας αλλά και της δυνατότητας η ιδέα να μετατραπεί σε μία βιώσιμη επιχείρηση η οποία θα έχει έσοδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπαίνετε σε αυτήν τη λογική. Δεν είναι μόνο η καινοτομία για την καινοτομία -η οποία από μόνη της έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον- είναι η καινοτομία για να βελτιώσει, τελικά, τις ζωές μας, πόσω μάλλον σε ένα αντικείμενο τόσο επίκαιρο όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», απάντησε ο πρωθυπουργός.

Ελληνική τεχνογνωσία και ελληνικά μυαλά, παγκοσμίως ανταγωνιστικά

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, ακόμη, ότι το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων που πλέον έχει αναδυθεί στην Ελλάδα προσφέρει όλο και περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργία και απασχόληση, ενώ διακρίνεται από έναν νέο συμμετοχικό πολιτισμό που επιτρέπει τη διάχυση των οφελών σε όλους του εργαζόμενους.

«Έχουμε ελληνικές εταιρείες, με ελληνική τεχνογνωσία, ελληνικά κεφάλαια, ελληνικά μυαλά, που αναπτύσσουν εφαρμογές και προϊόντα που είναι παγκοσμίως ανταγωνιστικά. Και γι' αυτό μπορούν και προσελκύουν κεφάλαια από το εξωτερικό, εξαγορές από το εξωτερικό. Και νομίζω ότι όλο αυτό το οικοσύστημα των startups, πέραν του ότι είναι πολύ δημιουργικό είναι και πολύ συμμετοχικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Είχα βρεθεί πριν από λίγες ημέρες στη Viva, της οποίας η JPMorgan εξαγόρασε ένα σημαντικό ποσοστό, και το ενδιαφέρον πάντα με όλες αυτές τις επιχειρήσεις είναι ότι ο ιδρυτής, ο εργαζόμενος, όλοι ουσιαστικά είναι μέτοχοι, συμμέτοχοι αλλά και μέτοχοι, σε μια προσπάθεια. Και όλοι θα έχουν όφελος εάν αυτή η προσπάθεια τελικά ευοδώσει», συμπλήρωσε.

Οι μαθητές μίλησαν στον πρωθυπουργό για τις φιλοδοξίες τους και τις σπουδές που θέλουν να ακολουθήσουν και ο κ. Μητσοτάκης τούς ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μελλοντικά εγχειρήματά τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία – Άλσος Βεΐκου: Τον χτύπησαν στο κεφάλι με βεγγαλικό



Θύρα 7: Σαν σήμερα η τραγωδία με τους 21 νεκρούς

Βόλος: Η ερωτική απόρριψη τον ώθησε στα άκρα