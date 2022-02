Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη – Κούγιας: Οι τραυματίες φίλοι του ζουν σε καθεστώς τρόμου

Οι γονείς και οι φίλοι του Άλκη που τραυματίστηκαν στη δολοφονική επίθεση, συναντήθηκαν με την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Οι τελευταίες εξελίξεις.

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης, οι γονείς του 19χρονου Άλκη και οι δυο φίλοι του, που τραυματίστηκαν κατά τη δολοφονική επίθεση, πριν από μια εβδομάδα, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Συναντήθηκαν με την 7η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και διά του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, κατέθεσαν παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Μην εκπλαγείτε αν ασκηθούν πρόσθετες ποινικές διώξεις για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και για το αδίκημα της διακεκριμένης κατοχής όπλων που είναι και τα δυο κακουργήματα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αλέξης Κούγιας, αμέσως μετά.

Ο γνωστός ποινικολόγος, όπως είπε συζήτησε μαζί με την ανακρίτρια τις απόψεις του για τον διαχωρισμό της δικογραφίας με τα όπλα. «Με καθησύχαζε λέγοντας μου ότι το ποια θα είναι τελικώς η κατηγορία θα είναι δική της η επιλογή μετά την έρευνα την οποία θα κάνει. Μην εκπλαγείτε αν ασκηθούν πρόσθετες ποινικές διώξεις για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και για το αδίκημα της διακεκριμένης κατοχής όπλων που είναι και τα δυο κακουργήματα. Αυτό θα λύσει τα χέρια της δικαιοσύνης ώστε να φτάσουν μέχρι όπου μπορούν να φτάσουν. Αυτό είπε η κυρία ανακριτής προς τους γονείς του αείμνηστου Αλκιβιάδη και τους δύο φίλους», σημείωσε ο κ. Κούγιας.

Ο Αλέξης Κούγιας γνωστοποίησε όσα του περιέγραψαν οι δυο φίλοι του Άλκη που τραυματίστηκαν στη δολοφονική επίθεση.

Συγκεκριμένα, είπε ότι είναι «ιδιαίτερα φορτισμένοι, δεν κυκλοφορούν, ζουν με καθεστώς φόβου και τρόμου», προσθέτοντας ότι του περιέγραψαν ακριβώς τι έγινε καθώς και αυτά που θα καταθέσουν όταν κληθούν, «δηλαδή ότι ήταν προηγουμένως στο λεγόμενο πάρκο του Άρη, μαζί με άλλους συνομήλικούς τους, είναι βέβαιοι ότι τους παρακολούθησαν, υπήρχαν κάποιοι που τους απομόνωσαν εκεί που έγινε η μία δολοφονία και οι δύο απόπειρες».





«Μου είπαν ότι υπάρχουν κι άλλα παιδιά που μπορούν να το βεβαιώσουν. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καταδρομική επίθεση τέλεια προσχεδιασμένη με ανθρώπους που κρατούσαν τσίλιες για να μπορούν οι δολοφόνοι να κάνουν αυτό που έκαναν. Κι αυτό θα αναδείξουμε στην ανάκριση. Έχω δώσει έναν προσωπικό λόγο τιμής να συμπαρασταθώ στους ανθρώπους αυτούς αλλά κυρίως θέλω να μιλήσω και εν ονόματι όλων των συναδέλφων δικηγόρων.

Υπάρχει μία προσφορά δικηγόρων που θέλουν από τη Θεσσαλονίκη να παρασταθούν προς υποστήριξη της κατηγορίας που το έχω θέσει υπόψιν των δύστυχων ανθρώπων αυτών και μου έχει δημιουργήσει εξαιρετική εντύπωση. Εύχομαι να φτάσει η υπόθεση αυτή μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει χωρίς φόβο. Εύχομαι να πετύχει η ανακριτική διαδικασία και να αναδείξει και τους ηθικούς αυτουργούς», είπε τέλος ο γνωστός ποινικολόγος.

