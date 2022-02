Υγεία - Περιβάλλον

Σποτ για τις ΜΕΘ από το υπουργείο Υγείας – ”4 μύθοι και 1 αλήθεια”

«ΜΕΘ: Η πραγματικότητα σε αριθμούς», ο τίτλος βίντεο του υπουργείου Υγείας. Τέσσερις μύθοι και μία αλήθεια.

«ΜΕΘ: Η πραγματικότητα σε αριθμούς» τιτλοφορείται βίντεο του υπουργείου Υγείας, που -σύμφωνα με ανακοίνωσή του- παρουσιάζεται «η αλήθεια που καταρρίπτει τους μύθους για τις κλίνες ΜΕΘ, τη λειτουργία του ΕΣΥ και τη στελέχωσή του».

Το βίντεο κάνει λόγο για τέσσερις μύθους και μια αλήθεια.

Ο πρώτος μύθος είναι ότι οι κλίνες ΜΕΘ δεν αυξήθηκαν, καθώς από 557 το 2019 έχουν αυξηθεί σε 1.105 σήμερα, όπως παρουσιάζει το βίντεο.

Ο δεύτερος μύθος είναι ότι οι ΜΕΘ δεν έχουν στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό, καθώς σύμφωνα με το βίντεο του υπουργείου Υγείας τα νοσοκομεία ενισχύθηκαν με 3.729 εργαζόμενους ως μόνιμο και 15.732 ως επικουρικό προσωπικό.

Ο τρίτος μύθος είναι ότι «βαφτίστηκαν» ΜΕΘ κρεβάτια χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τον επιπλέον σύγχρονο εξοπλισμό ΜΕΘ που έχει διατεθεί στα νοσοκομεία.

Ο τέταρτος μύθος είναι «αν έχετε τόσες ΜΕΘ πώς το σύστημα πιέζεται με μόνο 600 διασωληνομένους;», στον οποίο το υπουργείο Υγείας απαντά ότι το ΕΣΥ δεν έγινε μονοθεματικό παρά την covid -19 καθώς 645 κλίνες διατίθενται για ασθενείς με άλλα νοσήματα.

Η μόνη αλήθεια, σύμφωνα με το βίντεο που ανάρτησε στο YouTube το υπουργείο Υγείας, είναι πως σήμερα η χώρα έχει 1.105 κλίνες ΜΕΘ (13,5 ανά 100.000 κατοίκους) και βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αριθμό κλινών ανά 100.000 κατοίκους.

