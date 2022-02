Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο Έλληνας καταζητούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τους 11 υπόπτους που έχουν ταυτοποιηθεί, αυτή τη στιγμή διαφεύγει μόνο ένας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει στην Αλβανία.

Ο 25χρονος Έλληνας ο οποίος ήταν μέλος σε σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στην Αθήνα παραδόθηκε σε αστυνομικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη.

Της σύλληψης διαφεύγει ακόμη ένας 20χρονος ο οποίος πιθανολογείται πως έχει διαφύγει στην Αλβανία.

O «Αθηναίος» όπως τοιν αποκαλούσαν, βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη όλες αυτές τις ημέρες και είχε κρυφτεί ενώ οι αρχές τον είχαν ταυτοποίησει και τον αναζητούσαν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν «καθαρός», καθώς ποτέ δεν είχε συλληφθεί ή έστω προσαχθεί, αλλά μετά την δολοφονική επίθεση της περασμένης εβδομάδας, τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Ο συνήγορος του 23χρονου ο οποίος ήταν ο πρώτος που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας του Άλκη, είπε το πρωί μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι ο πελάτης δεν είναι ο υπεύθυνος για τη δολοφονία, αλλά ούτε και ο καταζητούμενος που διαφεύγει. Ο δράστης σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Σιμόπουλο, είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ένας από τους συλληφθέντες, έχει τραύμα στο χέρι του, που όπως διαπιστώθηκε προήλθε από το μαχαίρι που κρατούσε και δολοφόνησε τον άτυχο Άλκη. Πρόκειται για έναν 22χρονο Αλβανό, που συνελήφθη από τους αστυνομικούς την περασμένη Κυριακή, μαζί με άλλους 7 που πήραν μέρος στη φονική επίθεση και στη συνέχεια κρύβονταν.

«Είναι ζήτημα τιμής για την αστυνομία, για τη δικαιοσύνη και την ελληνική πολιτεία να βρεθούν οι ένοχοι και να αποδοθεί η δικαιοσύνη και αυτό γίνεται πραγματικότητα» δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ και τόνισε πως «η αλήθεια θα λάμψει και σύντομα».

Στα δικαστήρια οι γονείς και οι φίλοι του Άλκη

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης, οι γονείς του 19χρονου Άλκη και οι δυο φίλοι του, που τραυματίστηκαν κατά τη δολοφονική επίθεση, πριν από μια εβδομάδα, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Συναντήθηκαν με την 7η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και διά του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, κατέθεσαν παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Μην εκπλαγείτε αν ασκηθούν πρόσθετες ποινικές διώξεις για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και για το αδίκημα της διακεκριμένης κατοχής όπλων που είναι και τα δυο κακουργήματα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αλέξης Κούγιας, αμέσως μετά.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία – Άλσος Βεΐκου: Τον χτύπησαν στο κεφάλι με βεγγαλικό



Θεσσαλονίκη - Βιασμός: Ανατροπή με τις τοξικολογικές εξετάσεις

Βόλος: Η ερωτική απόρριψη τον ώθησε στα άκρα