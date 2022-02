Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Σπάει τα ρεκόρ τηλεθέασης το ένα μετά το άλλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι “Ράδιο Αρβύλα” συνεχίζουν το ράλι της τηλεθέασης.

Με νέο ρεκόρ τηλεθέασης, ξεκίνησε η νέα εβδομάδα για τους «Ράδιο Αρβύλα».

Χθες, Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση ήταν για άλλη μια φορά πρώτοι στη ζώνη προβολής τους, καταγράφοντας 26,3% στο δυναμικό κοινό 18-54, ποσοστό το οποίο είναι το υψηλότερο, μέχρι στιγμής, για το 2022.

Η εκπομπή, όπως κάθε ημέρα έτσι και εχθές, ήταν κυρίαρχη σε όλα τα ηλικιακά κοινά και καθ’ όλη τη διάρκεια μετάδοσής της, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 12,1 μονάδες.

Έχοντας μαζί τους 1.925.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’, οι «Ράδιο Αρβύλα» έδωσαν για άλλη μια βραδιά ραντεβού με τη σάτιρα και το τηλεοπτικό κοινό.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία – Άλσος Βεΐκου: Τον χτύπησαν στο κεφάλι με βεγγαλικό



Θύρα 7: Σαν σήμερα η τραγωδία με τους 21 νεκρούς

“Το Πρωινό” - Λιγνάδης: οργή από μηνυτές για πιθανή διακοπή της δίκης (βίντεο)