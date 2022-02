Life

Η Ματίνα Παγώνη … “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια εξομολόγηση από καρδιάς για την μάχη κατά της πανδημίας, τον συνδικαλισμό, την ιατρική, αλλά και τον έρωτα που την σημάδεψε.

Την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Ματίνα Παγώνη.

Η μάχιμη γιατρός ανοίγει την καρδιά της και μιλά για το πάθος της για την Ιατρική και τις σπουδές στην Ιταλία.

Οι αναφορές της στον έρωτα που της «χτύπησε την πόρτα», όταν έκανε το αγροτικό της.

Τι λέει για την αφοσίωση της στον συνδικαλισμό και την κρίσιμη μάχη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

